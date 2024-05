Da Albenga a Firenze: Lorenzo Sibilla candidato nella lista civica a sostegno di Eike Schmidt

Albenga/Firenze. Lorenzo Sibilla, giovane curatore d’arte e politico originario di Albenga, ha deciso di trasferire la sua passione per l’arte e la cultura dalla sua città natale alla storica città di Firenze. Attualmente residente a Firenze per proseguire i suoi studi universitari, Lorenzo è ora candidato al consiglio comunale di Palazzo Vecchio per la Lista Civica Eike Schmidt Sindaco.

La lista, guidata dal rinomato direttore tedesco Eike Dieter Schmidt, attuale direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli e già delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. In questa campagna elettorale, Sibilla, oltre a essere candidato, collabora con il direttore Schmidt offrendogli il suo aiuto e assistenza. Il giovane albenganese ha ricevuto la proposta di candidatura circa un mese e mezzo fa.

“Sono rimasto felice e onorato della proposta ricevuta da Eike. Quando una persona del calibro di Eike Schmidt ti chiede di seguirlo in un suo progetto, è doveroso accettare ed esserne grato. Il fatto che mi abbia scelto per il mio background curatoriale mi soddisfa moltissimo, poiché ho sempre considerato Eike uno dei migliori storici e direttori museali al mondo”, ha dichiarato Lorenzo Sibilla.

Il suo programma è incentrato sulla rivalorizzazione culturale e turistica della città, con l’obiettivo di riportare Firenze agli splendori e alle ricchezze del passato. Sibilla intende promuovere iniziative che attraggono e decrentralizzino il turismo nella città, valorizzando il patrimonio storico e artistico fiorentino.