Costi per Savona Capitale della Cultura, Russo: “Massimo risparmio e massima resa, progetto strategico”

Savona. “Massimo risparmio e massima resa“. Lo ha detto in consiglio comunale il sindaco di Savona Marco Russo relativamente ai costi per Savona Capitale della Cultura dopo la polemica sollevata dall’ex sindaco Ilaria Caprioglio che aveva detto: “Una bella iniziativa, ma mi hanno colpito i costi: noi per LEED for Cities non avevamo speso nulla”

“Sono orgoglioso di poter dire che si sta lavorando con la massima oculatezza nella spesa per un obiettivo di grandissima portata. La cultura è un volano di crescita anche economica di una comunità

Per noi questo progetto è strategico. Gli investimenti che stiamo facendo stanno producendo risultati molto superiori”, ha concluso Russo.

Durante la discussione in consiglio comunale l’assessore alla cultura Nicoletta Negro, sollecitata dalla minoranza, si è soffermata sui numeri dei musei: “La Pinacoteca e il museo Pertini Cuneo hanno gestione diretta del Comune, gli altri musei no e per questo non sono inseriti nel bilancio comunale. Dal 2022 al 2023 si osserva un incremento del 43,7% degli ingressi“.

Sulla pinacoteca ricorda: “C’è un problema enorme, un piano a causa delle piogge si è allagato e il biglietto è stato ridotto”. E conclude: “Fino a pochi giorni fa non era in carica una direttrice dei musei e ci auguriamo che insieme a lei si possa costruire tanto. Vediamo le criticitià ma vogliamo anche raccontare le cose come stanno, la frequentazione è aumentata. Il nostro obiettivo non è fare incassi, ma far conoscere alla città e ai turisti i nostri musei”.