Costa Crociere, nuovo volo charter Genova-Düsseldorf operativo dall’estate 2025

Liguria. Costa Crociere e Aeroporto di Genova rafforzano la loro collaborazione con una novità in arrivo nell’estate 2025: il volo charter che collegherà direttamente Genova a Düsseldorf. Il nuovo volo, operato dalla compagnia aerea Condor con un Airbus A320 da 180 posti, è dedicato agli ospiti tedeschi di Costa Crociere, con l’obiettivo di rendere ancora più comode e accessibili le crociere nel Mediterraneo in partenza dalla Liguria.

Ogni domenica, dal 4 maggio al 19 ottobre 2025, il charter volerà dall’aeroporto di Düsseldorf a quello di Genova, dove atterrerà alle 13.30, consentendo così agli ospiti tedeschi di raggiungere Savona via transfer con un ampio margine di tempo, per imbacarsi a bordo di Costa Toscana. Il volo ripartirà alle 14.20 da Genova a Düsseldorf, riportando a casa gli ospiti tedeschi che invece avranno terminato la loro crociera su Costa Toscana, con l’ultimo volo di ritorno previsto il 26 ottobre 2025. Il programma prevede un totale di 26 rotazioni, con una stima di circa 4.700 passeggeri, che andranno ad incrementare il traffico dell’aeroporto di Genova.

Per godere del massimo del comfort già dalla partenza in aereo, il nuovo charter Genova-Düsseldorf offrirà la possibilità di usufruire dei servizi di “inbond” e “off-airport check-in”. Infatti, gli ospiti potranno consegnare i bagagli all’aeroporto di Düsseldorf per ritrovarli comodamente nella propria cabina, su Costa Toscana, una volta arrivati a bordo. Al termine della crociera, potranno effettuare il check-in per il volo di rientro direttamente su Costa Toscana, consegnando i loro bagagli a bordo, per ritirarli direttamente all’aeroporto di Düsseldorf.

Nel corso dell’estate 2025 Costa Toscana offrirà un itinerario di una settimana alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi splendidi, con visite a Savona, Marsiglia, Barcellona, Ibiza, Palermo, Civitavecchia/Roma.

“Questo nuovo volo charter conferma il nostro impegno a rendere sempre più accessibili le nostre crociere, grazie a collegamenti aerei comodi e dotati di servizi di qualità. L’aeroporto di Genova rappresenta una soluzione molto interessante per raggiungere questo obiettivo, vista la sua posizione strategica rispetto sia al porto di Genova sia a quello di Savona, due dei principali porti di imbarco della nostra compagnia nel Mediterraneo. Come compagnia genovese e ligure siamo, inoltre, particolarmente lieti di poter rafforzare la nostra collaborazione con l’Aeroporto di Genova, incrementando ulteriormente i flussi turistici della nostra regione” – afferma Daniel Caprile, Vice President Pricing & Revenue Management, Itinerary & Transportation di Costa Crociere.

“Siamo lieti ed orgogliosi di poter annunciare insieme ad un partner di eccellenza come Costa Crociere l’avvio, a partire da maggio 2025, di questi nuovi voli che segnano l’avvio di una nuova collaborazione, a conferma dell’interesse della Compagnia crocieristica nei confronti dello scalo genovese – sottolinea Francesco D’Amico, Direttore Generale di Aeroporto di Genova – Un primo passo verso la realizzazione del progetto comune di cui si è più volte parlato negli ultimi mesi che contribuirà alla crescita dei volumi del nostro aeroporto e all’incremento dei flussi turistici verso la Liguria. Ringraziamo Costa Crociere per gli sforzi e l’impegno profuso al raggiungimento di questo importante risultato”.