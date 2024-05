È più forte di me: se si organizzano eventi culturali non posso non parlarne soprattutto se sono organizzati dal meraviglioso team di Echo Collective.

Spero che abbiate avuto la fortuna di aver partecipato alla prima edizione di “Cose piccole che stanno per esplodere” realizzata lo scorso aprile e “Small Town”, un’incantevole tre giorni di arte all’interno della cornice della Festa del Tartufo di Millesimo.

In ogni caso vi consiglio vivamente di partecipare alla seconda edizione di “Cose piccole che stanno per esplodere” che avrà luogo questo fine settimana, dal 17 al 19 maggio, a Carcare.

Presso la Biblioteca Barrili di Carcare, all’interno dei suoi giardini potrete ammirare le opere delle artiste Giorgia Armario, Anna Grenno e Alessia Viano.

“Siamo molto contenti di poter tornare con questa seconda edizione” raccontano gli organizzatori.

E continuano: “Attraverso le opere delle artiste presenti in questa edizione abbiamo voluto continuare nel nostro intento di creare una mostra al femminile per far comprendere le difficoltà che le giovani donne del nostro territorio incontrano sia nel percorso artistico, sia nel loro percorso di crescita e che riescono ad esprimere attraverso le loro opere”.

Nella giornata di sabato sarà possibile partecipare al laboratorio artistico realizzato da Malvina Ghidetti per una riflessione sugli stereotipi di genere, un’occasione in più per partecipare e approfondire le importante tematiche trattate in questi tre giorni di arte.

Le “Cose piccole che stanno per esplodere”, ispirate al titolo di una raccolta di racconti di Paol Cognetti, raccontano delle fragilità presenti in ognuno di noi, dei percorsi che la vita e i sogni ci chiede di intraprendere tra meraviglie e difficoltà.

Insomma, gli ingredienti per un fine settimana stimolante ed interessante ci sono. L’appuntamento è per l’inaugurazione alle 18 di Venerdì 17: io vi consiglio di non prendervi altri impegni.

Se volete essere sempre aggiornati sugli eventi di Echo Collective, vi consiglio di seguirli su Instagram o sul loro sito.

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi: clicca qui per leggere tutti gli articoli