Corruzione in Liguria, Lista Toti: “D’Angelo e il PD non possono negare soldi e lavoro anche per loro”

Liguria. “Excusatio non pentita. Scusa non richiesta. Non si possono che definire così le dichiarazioni del segretario genovese del Pd Simone D’Angelo che cerca di chiamare fuori il suo partito dai contatti con Aldo Spinelli e con gli imprenditori portuali dicendo che non ha preso soldi dopo il 2021. Proprio oggi anche gli articoli di stampa gli ricordano che l’ammontare dei finanziamenti del terminalista genovese per Burlando sono stati persino superiori rispetto a quelli garantiti a Giovanni Toti. Sorpresi, ma neppure troppo, per questo mettere le mani avanti da parte del Pd, non possiamo che ricordare proprio a Simone D’Angelo come nessuno di noi abbia mai contestato il contatto diretto e continuo tra il suo partito e il mondo portuale, anche e più profondamente con chi oggi è coinvolto in prima persona in questa inchiesta”.

“Pare quantomeno poco opportuno per un funzionario del Pd che è diventato dipendente, anzi responsabile finanziario, della società guidata da una delle persone destinatarie di un provvedimento cautelare nell’inchiesta. Poco opportuno per chi dimentica che il responsabile del dipartimento Infrastrutture della segreteria nazionale del Pd, è stato recentemente chiamato a fare l’amministratore delegato di Ente Bacini, società pubblica del porto di Genova il cui presidente è finito nell’inchiesta. Lo diciamo con tutto il garantismo che serve nei confronti di tutti gli indagati. Di tutti. Poco opportuno, lo ribadiamo, non il rapporto tra politica e imprenditoria che non è nulla di illecito o di immorale, ma il tentativo di nascondere ciò che è innegabile”. Risponde così la Lista Toti al segretario genovese del Pd Simone D’Angelo.

“D’Angelo si vanta di aver fatto bene a disegnare un confine chiaro e netto tra politica e imprenditori. Ci vuole spiegare se questo confine inizia prima o dopo la passerella di accesso allo yacht di Aldo Spinelli, che sembra considerata la via dell’inferno quando la calca Giovanni Toti, ma che risulta essere stata percorsa anche da diversi esponenti del Pd, non solo da Claudio Burlando ma anche da consiglieri regionali eletti successivamente all’elezione di D’Angelo alla guida del Pd genovese? – conclude la Lista Toti -. Il Pd è sempre più allineato ai Cinque Stelle, che sembrano affetti da memoria selettiva. Che dichiarano di non aver mai avuto finanziamenti elettorali da chi oggi è indagato, dimenticando però quando Davide Casaleggio e la sua piattaforma Rousseau ricevevano consulenze proprio da Aldo Spinelli e curavano la selezione della classe dirigente penstastellata”, conclude la Lista Toti.