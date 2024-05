Corruzione in Liguria, Giovanni Benedetti è il nuovo presidente della Spinelli srl: rinnovato il cda

Liguria. Questa mattina, lunedì 13 maggio, si è riunito in assemblea il consiglio di amministrazione della Spinelli s.r.l. che ha nominato Giovanni Benedetti nuovo Presidente e Simona Brassesco e Mirco Panariello Amministratori Delegati. L’assemblea arriva dopo che il fondatore Aldo Spinelli, è stato travolto dall’inchiesta della procura di Genova sulla corruzione in Liguria, finendo ad oggi agli arresti domiciliari.

“La Spinelli S.r.l. rappresenta una realtà estremamente importante per il Porto di Genova e per tutta l’economia regionale, sia in termini di posti di lavoro che di valore generato per il territorio – ha scritto nella nota il neo presidente Benedetti – Il nostro compito ora è assicurarci di continuare a lavorare come sempre, mantenendo i nostri standard di qualità e il nostro impegno nei confronti di dipendenti, clienti e fornitori”.

Insieme a Giovanni Benedetti, sono stati nominati gli Amministratori Delegati Simona Brassesco, CFO del Gruppo da gennaio di quest’anno e Mirco Panariello, già CCO del Gruppo. Il nuovo CDA risulta così composto: Giovanni Benedetti, Presidente, Simona Brassesco, Amministratore Delegato, Mirco Panariello, Amministratore Delegato, Juan Pablo Richards Bravo, Consigliere ,Matthias Frank Mueller, Consigliere.