Corruzione in Liguria, dimissioni per Colucci: “Atto doveroso, ma non ho ancora ricevuto alcun avviso”

Vado Ligure. Nel corso del Consiglio di amministrazione convocato oggi dal Gruppo Innovatec, il Dott. Pietro Colucci ha rassegnato le proprie dimissioni da amministratore delegato e consigliere di amministrazione. Un atto relativo all’inchiesta giudiziaria in Liguria per corruzione, che ha visto il suo nome finito al centro degli accertamenti investigativi.

“E’ con profonda amarezza che ho annunciato al CdA di questa mattina, le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di CEO del Gruppo e da quelle di consigliere di alcune sue controllate” afferma lo stesso Colucci. “Questa decisione, che non è in alcun modo collegata all’andamentobdell’inchiesta genovese, per la quale non ho ricevuto ad oggi alcun avviso né addebito, ma all’ampio rilievo che è stato riservato alla mia posizione nella stampa nazionale. Il sostegno al movimento Cambiamo, avvenuto negli anni 2016/19, cioè a quasi 5 anni da oggi, è stato eseguito quando non avevo alcun incarico nel gruppo, e quindi ho l’obbligo morale di tenere Innovatec indenne da ogni coinvolgimento” precisa Colucci.

“E’ un atto di doverosa deferenza e rispetto verso i miei azionisti, i miei colleghi, i miei investitori e tutti gli stakeholder. Credo altresì, sia un atto di doveroso riguardo verso l’Autorità inquirente, le cui azioni possono essere liberamente criticabili, ma che vanno, a mio giudizio, sempre rispettate. Lascio un Gruppo sano e fortemente managerializzato, perfettamente in grado di centrare gli obiettivi del piano industriale e finanziario, senza farsi condizionare da vicende mie personali cui la Innovatec è del tutto estranea“.

Il presidente di Innovatec, l’Ing. Elio Catania ha così commentato: “Ho voluto personalmente esprimere, con il Consiglio tutto, profonda gratitudine per la sensibilità dimostrata dal Dott. Colucci con questa decisione. Al di là dei puri aspetti giudiziari, la decisione del Dott. Colucci esprime infatti in pieno i suoi valori di rispetto per l’Impresa, per i suoi azionisti e per gli stakeholder tutti a piena garanzia della continuità operativa di Innovatec nel proseguire il percorso verso gli obiettivi di sviluppo che la società si è prefissata”.

Il Consiglio di amministrazione, nel prendere atto delle dimissioni, ha deliberato di nominare nuovo amministratore delegato l’Avv. Roberto Maggio, attuale consigliere della società e manager di lungo corso nel Gruppo e con profonda esperienza in tutti i settori dell’Imprese, attribuendogli le deleghe operative utili alla gestione societaria da esercitarsi con firma singola fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

Il Consiglio di amministrazione si riserva di eventualmente cooptare un nuovo consigliere di amministrazione, nelle prossime sedute consiliari.