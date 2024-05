Corruzione in Liguria, Bozzano (Lista Toti) replica a Tosi: “Sentenzia e tradisce i principi democratici”

Liguria. “Il consigliere Fabio Tosi, come tutti i 5 Stelle, conferma lo scarso rispetto che il Movimento nutre per le istituzioni, le regole e i cittadini e per il garantismo”. Così il capogruppo della Lista Toti in regione risponde alle affermazioni del consigliere pentastellato Tosi.

“Ha sentenziato di fatto un verdetto di condanna definitiva e attribuito alla maggioranza la volontà di fare finta di nulla – spiega -, dimostrando ancora una volta quello che è il loro modo di ragionare, al di là di quelli che sono i principi di ogni sistema democratico e delle norme che regolamentano la vita pubblica: la legge prevede la sospensione degli indagati e questo è avvenuto”.

“La legge prevede che il vice presidente assuma l’incarico per guidare l’ente, e anche questo è avvenuto. Tutto proprio nel rispetto dell’interesse dei cittadini che hanno diritto ad avere una Regione che porta avanti nella piena legittimità l’attività politico amministrativa”, conclude.