Corruzione, attesi gli ispettori del Mit per la nuova diga. PD: “Stop ai commissari straordinari sulle opere”

Liguria. Ddl 179. E’ contenuto in questo documento, in discussione domani, martedì 21 maggio, in consiglio regionale, l’impegno di spesa da 57 milioni di euro – da finanziare con un mutuo – che la giunta della Regione Liguria ha pensato per supportare economicamente il progetto di accorpamento delle due fasi di costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova, la tanto discussa “variante Spinelli”.

Il decreto, su cui la maggioranza di centrodestra sembra intenzionata a tirare dritto, è stato aspramente criticato dall’opposizione. Luca Garibaldi, capogruppo del Pd in via Fieschi: “Questa variante non è ancora stata neppure analizzata dal punto di vista della valutazione di impatto ambientale, non si sa se ci siano problemi di costi né di tecniche di costruzione, ma in poche settimane Rixi ha tolto a tutti gli altri porti italiani le risorse del cosiddetto fondo complementare per le opere marittime ad aprile 2024 per concentrarle tutte sulla variante e Toti ha aperto questa richiesta di mutuo per finanziare la variante, per un totale di 57 milioni, alla cieca. Una operazione che – se andasse avanti – costerebbe 3,2 milioni di interessi ai liguri, più o meno il costo di corsi di formazione professionale per 500 ragazzi”.

L’aspetto non trascurabile è che, come annunciato dallo stesso viceministro Rixi, entro fine mese a Genova sarà inviata una commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture ha annunciato l’invio di ispettori al porto di Genova, per verificare gli atti emessi dall’ente, tra cui pure quelli che riguardano la diga, la madre di tutte le grandi opere per il porto genovese. Per Pippo Rossetti, consigliere di Azione: “Questa situazione di dubbio nasce anche dal modo sbagliato in cui il tema della Diga è nato, con poche informazioni su tutto. Il fatto che anche il ministero e Rixi vogliano vederci chiaro la dice lunga”.

“Il terremoto giudiziario che ha colpito la Regione Liguria e il Porto di Genova impone da parte del Ministero dei trasporti massima chiarezza sull’attività ispettiva ministeriale che interesserà l’Autorità portuale. Sono in gioco importanti investimenti finanziati con i fondi Pnrr; il fondo complementare; i fondi di coesione, fra cui il progetto della Diga del valore di 1,3 miliardi” affermano i deputati PD Andrea Orlando, Valentina Ghio e Luca Pastorino, che hanno presentato un’interrogazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per chiedere chiarezza sull’attività ispettiva del Ministero in Autorità portuale a Genova; sulla nomina di un nuovo presidente dell’Autorità portuale e sul superamento della fase dei commissariamenti straordinari che in Liguria stanno interessando opere come la Diga.

“Le osservazioni di Anac, sulle criticità nella procedura di assegnazione e sui costi dell’opera, non possono lasciare indifferenti. Il Ministro Salvini faccia sapere se nell’attività ispettiva saranno incluse anche le procedure per la realizzazione della Diga e per quale motivo il vice ministro Rixi afferma che non sia possibile nominare un nuovo presidente dell’Adsp, perché non può essere il vice presidente facente funzioni Piana a nominarlo. Se Piana è ‘nel pieno dell’operatività’, come afferma la Giunta ligure, perché non può adempiere a questa funzione? Forse la realtà è un’altra? Il quadro che abbiamo di fronte è fortemente complesso e preoccupano le sorti del porto: serve un Authority nel pieno delle sue funzioni che tuteli, in una posizione di terzietà rispetto alle indagini, l’attuazione degli investimenti e i posti di lavoro di chi opera nelle banchine”.

È giunto il momento di dare un segnale forte a partire dal superamento anche della fase dei commissariamenti straordinari che hanno spogliato le istituzioni delle proprie competenze, accentrandole su figure che avrebbero dovuto godere di procedure semplificate e che in realtà hanno dato vita a percorsi amministrativi errati, con un significativo aumento dei costi, come è successo per la Diga. Il Ministero dei trasporti non sottovaluti la questione ligure e le ricadute sul Porto e sulle opere in corso, e agisca” concludono.

Il Movimento 5 Stelle fa riferimento alle indiscrezioni raccontate dal Secolo XIX che parlano anche di una preoccupazione da parte di Autorità portuale in merito ai ritardi sulla costruzione e al fatto che manchino alcuni test per il posizionamento dei cassoni sul fondale. Il primo cassone dovrebbe essere posato questo venerdì 24 maggio. “Possiamo dire che a rallentare l’opera non sono le opposizioni ma il cattivo agire della maggioranza – commenta Fabio Tosi, capogruppo dei pentastellati – chiediamo che il finanziamento sia stralciato”.

Ne fa anche una questione di merito Gianni Pastorino, Linea Condivisa: “Questa diga non è quello che serve, sono anni che critichiamo il progetto, poco compreso e tutto imposto”. Ferruccio Sansa aggiunge: “Siamo favorevoli a una nuova diga per il porto, non a una che presenti problemi dall’inizio alla fine della costruzione”.

Ma la maggioranza di centrodestra in consiglio regionale è ferma sul punto. Oggi ci sarà una commissione sul tema durante il quale potrebbe verificarsi una frenata dell’ultimo minuto ma l’impressione è che l’insistenza sul mutuo sia anche motivata da esigenze comunicative e politiche.

“E’ l’ora di finirla con la bassa propaganda costruita su accuse mediatiche infondate – si legge in una nota congiunta dei gruppi di centrodestra – della nuova diga del porto di Genova si parla dai primi anni duemila, l’esigenza di aggiornare la struttura realizzata nel 1876 dal Duca di Galliera deriva dal gigantismo navale cui il porto di Genova si deve adeguare per non essere tagliato fuori dai traffici mondiali. Non è certo un capriccio nato con l’avvento di Toti, magari allo scopo di compiacere un singolo operatore come si vuole insinuare”.

“L’unica differenza rispetto al passato – prosegue la nota – è che, con il centrodestra e soprattutto grazie al centrodestra, in Liguria le grandi opere strategiche non sono più solo inutilmente dibattute, ma hanno preso corpo, hanno aperto i cantieri. La Diga è la principale opera finanziata dal Pnrr, deve anche rispettare tempi precisi. Perdere questo treno, lasciarla a metà, o anche solo rallentarne la costruzione è, questo sì, il peggior danno, anche erariale, che si possa fare all’interesse pubblico dell’Italia, della Liguria, di Genova. Ecco perché l’unica cosa che condividiamo delle esternazioni di Tosi è la parte in cui dice che la Diga non si può fermare”.

Così nel testo firmato dai capigruppo di maggioranza in consiglio regionale, Stefano Mai (Lega), Stefano Balleari (Fratelli d’Italia), Claudio Muzio (Forza Italia), Mabel Riolfo (Misto) e Alessandro Bozzano (Lista Toti).

Nel pomeriggio è arrivata anche la precisione del commissario straordinario alla Ricostruzione e sindaco di Genova MarcoBucci: “In questi giorni abbiamo letto articoli di stampa che facevano riferimento a ritardi nei lavori della nuova Diga del porto di Genova, tutte ricostruzioni dei fatti sostanzialmente sbagliate e non aderenti alla realtà – ha commentato – Le soluzioni operative elaborate ci rendono ad oggi confidenti che si possa recuperare il tempo perso”.

Ma non solo: “A fronte di una posa della ghiaia di fondo che procede regolarmente ed ha superato il 50 per cento, e ad una vigorosa accelerazione attesa delle operazioni di consolidamento tramite le colonne, anche la posa del tout-venant (sul quale appoggiano direttamente i cassoni) potrà procedere speditamente. Nel frattempo il primo cassone, ormai varato a Vado, attende la giusta finestra meteo per essere trasportato verso la sua destinazione finale lungo l’impronta diga”.

Per poi aggiungere: “Al fine di concludere i lavori della parte B con un anticipo di quattro anni rispetto al progetto originario, è assolutamente necessario che venga completato il finanziamento di 350 milioni al cui ammontare manca ancora l’ultima parte – pari a 57 milioni (4% del costo totale della Diga) – a carico di Regione Liguria, a garanzia della realizzazione e del completamento del secondo lotto. Confidiamo, dunque, che domani il Consiglio regionale della Liguria deliberi questo finanziamento nell’interesse della città di Genova, dei liguri e dell’intero sistema Paese. Fermare i lavori della Diga significa fermare lo sviluppo del nostro territorio e la competitività dell’Italia”.

“Come può un commissario straordinario intromettersi nella discussione del consiglio regionale della Liguria e pensare di imporre la sua linea? Si sta venendo meno al più elementare dei principi di bon ton istituzionale: è impensabile che un commissario possa sostituirsi a dirigenti qualificati della stazione appaltante dell’Autorità di sistema portuale e interferire con le scelte del consiglio regionale. Questo dimostra l’inadeguatezza della figura di Bucci nel ricoprire un ruolo di così grande importanza. Si impari a rispettare le funzioni e gli incarichi senza prevaricare, il commissario Bucci, non solo non rispetta la discussione del consiglio regionale, ma si erge, senza averne titolo, a super ingegnere, sminuendo il parere espresso dai tecnici dell’Autorità di sistema portuale. Le risorse investite nella Diga sono risorse pubbliche e per questo devono essere utilizzate con ancora maggiore attenzione e appropriatezza. È necessario superare e accantonare la stagione dei commissari straordinari” sottolinea il segretario del PD Liguria Davide Natale rispondendo alle dichiarazioni del sindaco Bucci, commissario straordinario della Diga.