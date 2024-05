Corruzione, Aldo Spinelli davanti al gip: “Non sono assolutamente preoccupato. Ho risposto a tutto, penso di meritarmi la libertà”

Genova. “Ho risposto a tutto. La libertà? Penso di meritarmelo”. Con queste parole Aldo Spinelli ha commentato con i giornalisti l’interrogatorio di garanzia avuto questa mattina con il gip Paola Faggioni a seguito delle misure cautelari scattate con l’inchiesta sulla corruzione in Liguria della procura genovese.

“Fate i bravi, mi raccomando“, ha detto ai cronisti che lo aspettavano nei corridoi del tribunale per chiedergli o gli esiti dell’interrogatorio. “Ho risposto a tutto. Tutto. Tranquilli”. E’ preoccupato? “Assolutamente no”. Conta di uscire e tornare in libertà? “Io penso di meritarmela“. Ma sulla eventuale richiesta di revoca dei domiciliari, rimpalla: “E’ l’avvocato che fa quelle cose li”.

Quello dell’imprenditore arriva in coda ad una lunga mattinata di interrogatori di garanzia nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria: dopo Paolo Emilio Signorini, Giovanni Toti e Matteo Cozzani, oggi è stata la volta di Francesco Moncada, ormai ex membro del consiglio di amministrazione di Esselunga (si è dimesso) e marito di Marina Caprotti, figlia del fondatore di Esselunga Bernardo, di Mauro Vianello, numero uno di Ente Bacini e titolare del 54,19% delle quote della cooperativa Santa Barbara Srl (azienda specializzata in sicurezza anti incendio in porto), e dell’imprenditore portuale Aldo Spinelli e del figlio Roberto.

Dopo Paolo Emilio Signorini, Giovanni Toti e Matteo Cozzani tocca ad altri quattro indagati nella maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria presentarsi davanti in tribunale per prendere posto davanti alla gip Paola Faggoni per l’interrogatorio di garanzia.

Roberto Spinelli risponde alla gip

Il primo a entrare nell’ufficio della gip per sottoporsi all’interrogatorio è stato, poco dopo le 9, Roberto Spinelli. Poco dopo le 10.30 è arrivato anche Moncada, dopo le 11 Vianello.

L’interrogatorio di Spinelli si è concluso poco prima delle 11, ed è durato in totale un’ora e mezza: “Per il mio cliente l’interrogatorio è stato positivo – ha detto l’avvocato Andrea Vernazza, che difende entrambi gli Spinelli – È durato un’ora e mezza e ha risposto a tutte le domande. Se Aldo Spinelli risponderà alle domande? Non lo so, ma teniamo presente che ha 84 anni”.

Francesco Moncada nega gli addebiti: “Agito sempre nella legalità”

Intorno alle 11.30 dall’ufficio della gip Paola Faggioni è uscito invece Francesco Moncada, accompagnato dall’avvocata Paola Severino. Nessuna dichiarazione ai cronisti, né da parte di Severino né da parte dell’ex consigliere di amministrazione di Esselunga, che è rimasto circa mezz’ora all’interno dell’ufficio. In seguito Severino ha reso noto che Moncada ha reso spontanee dichiarazioni “affermato la propria innocenza rispetto ai fatti”.

Moncada “ha in particolare, sottolineato che in occasione dell’incontro svoltosi il 17 marzo 2022 presso la sede della Regione ha sempre inteso agire nel pieno rispetto della legalità e in assoluta trasparenza. Come risulta dal testo delle intercettazioni, ha sempre espresso la volontà di agire ‘alla luce del giorno’ ed ha negato pertanto di aver aderito ad alcun patto illecito. Quanto agli aspetti tecnici e burocratici della pratica di Sestri – prosegue la nota – ha sottolineato che essa ha avuto un iter molto lungo e articolato, avviata a livello Comunale nel lontano agosto 2010, passato attraverso sentenze favorevoli del Tar e del Consiglio di Stato, e infine approdata in questi giorni alla fase della prima conferenza dei servizi. Di contro la pratica di Savona non necessitava di alcun passaggio regionale”.

“Moncada ha inoltre precisato – continua la difesa – che il contratto con la Società Programmazioni Televisive S.p.A. non ha nulla a che fare con la contestazione, riguardando esclusivamente la programmazione televisiva e non la pubblicità di Terrazza Colombo”.

Come sono andati gli altri interrogatori di garanzia

Per Moncada, Vianello e Roberto Spinelli sono scattate misure interdittive per l’esercizio dell’attività imprenditoriale e professionale, mentre Aldo Spinelli è attualmente ai domiciliari, trascorsi nella sua villa di Quarto dove i finanzieri hanno trovato e sequestrato nei giorni scorsi 220mila euro in contanti e valuta estera.

Anche il presidente della Regione (sospeso) Giovanni Toti è ai domiciliari, nell’abitazione di famiglia ad Ameglia, così come il suo capo di gabinetto e braccio destro Matteo Cozzani. L’unico, a oggi, ad avere rilasciato una qualche dichiarazione alla gip: sabato, durante il suo interrogatorio di garanzia, ha negato gli addebiti e chiesto la revoca della misura cautelare perché intenzionato a dimettersi.

Paolo Emilio Signorini, l’unico trasferito in carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere e così ha fatto Toti. Il primo ha chiarito che “forse lo farà in un secondo momento”, il secondo che chiederà formalmente un interrogatorio attraverso il suo avvocato a metà settimana e farà poi richiesta di revoca della misura cautelare. Per le dimissioni, però, “è necessario un confronto con il mondo politico”, come ha ricordato l’avvocato di Toti, Stefano Savi. Non è chiaro ancora quale linea decideranno di tenere Moncada, Vianello e i due Spinelli, anche se è altamente probabile che decidano di avvalersi anche loro della facoltà di non rispondere.

Aldo Spinelli è stato inoltre il protagonista, sabato, di un “siparietto” inaspettato. L’imprenditore è infatti stato accompagnato a palazzo di giustizia per essere sottoposto a interrogatorio di garanzia, subito dopo Cozzani (che come detto ha negato ciò che gli viene contestato e ha annunciato l’intenzione di dimettersi), ma i suoi avvocati non erano presenti: un errore di comunicazione da parte della segreteria della gip, è stato chiarito poco dopo, ma il terminalista, nell’uscire per tornare nel rifugio dorato di Villa Carrara, ha lanciato qualche frase all’indirizzo dei cronisti.

“Lunedì saprete tutto”, ha detto ‘u sciu Aldo’ uscendo dall’ufficio della gip, lasciando con il dubbio su cosa deciderà di fare, appunto, oggi. E a chi gli ha chiesto di Signorini ha risposto “un amico”, ribattendo poi “male non fare, paura non avere” a chi invece gli ha domandato se non ci fosse stata un’esagerazione nella gestione dei finanziamenti a Toti.

Quali sono le accuse

La maxi inchiesta, lo ricordiamo, riguarda un presunto sistema corruttivo messo in atto da imprenditori e manager verso amministratori pubblici per ottenere agevolazioni e vantaggi. Si indaga in particolare su una serie di finanziamenti che Spinelli avrebbe erogato al comitato politico di Toti in cambio di un’accelerazione di pratiche relative alle concessioni portuali. Nel mirino della procura ci sono in particolare il rinnovo trentennale della concessione per il termina Rinfuse, il tombamento di calata Concenter e le aree ex Enel. Obiettivo di Spinelli, sempre secondo la tesi della procura (che ha prodotto un fascicolo mastodontico di oltre 9.000 pagine), allargarsi sempre di più in porto e fare spazio per i container.

Un sistema simile, sotto forma di viaggi e soggiorni di lusso a Montecarlo, regali, fiches per giocare al casinò e altre utilità, avrebbe utilizzato Spinelli con Paolo Emilio Signorini, all’epoca dei fatti presi in esame dalla procura presidente dell’Autorità Portuale e successivamente a.d. di Iren. Per gli inquirenti il terminalista avrebbe avuto lo stesso obiettivo: accelerare e dare una spinta alle pratiche riguardanti le concessioni e far scorrere i propri interessi su una corsia preferenziale, agendo sia sul fronte dell’Autorità Portuale sia su quello della Regione.

A Francesco Moncada viene contestato di avere ottenuto l’accelerazione e lo sblocco delle pratiche per l’apertura di due nuovi supermercati a marchio Esselunga, uno a Sestri Ponente e uno a Savona, in cambio di un accordo per finanziare la pubblicità della lista Toti a sostegno del sindaco Marco Bucci, allora in corsa per il suo secondo mandato. Per farlo avrebbe sottoscritto un accordo con l’editore di Primocanale, Maurizio Rossi, per sfruttare il maxi schermo di Terrazza Colombo: lo stratagemma sarebbe stato prevedere – e pagare – una serie di passaggi pubblicitari per Esselunga che sarebbero poi stati in realtà meno, perché “convertiti” in passaggi pubblicitari per la campagna elettorale di Bucci.

A Mauro Vianello viene invece contestato di essersi “ingraziato” – così scrive la gip nell’ordinanza – Paolo Emilio Signorini in modo da “crearsi le condizioni favorevoli da poi trasformare, al momento giusto, in un vantaggio economico”. Nello specifico, Vianello avrebbe fornito a Signorini favori e utilità economiche, da un’auto per raggiungere Montecarlo (dove l’allora presidente dell’Authority avrebbe trascorso uno dei tanti fine settimana a spese di Spinelli) a uno smartwatch da regalare a un’amica di Signorini sino al pagamento di una fattura del catering del matrimonio della figlia di Signorini da 6.600 euro.

La maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria

L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Genova, coordinata dal procuratore Nicola Piacente e condotta dagli aggiunti Francesco Pinto e Vittorio Ranieri Miniati e dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, a oggi conta in tutto 30 indagati e si sviluppa su due filoni.

Da un lato ci sarebbero i voti ricercati nella comunità riesina e tra gli ambienti legati a Cosa Nostra e alla ‘Ndrangheta in cambio di posti di lavoro e favori per ottenere case popolari, un filone che sembra fare capo soprattutto a Matteo Cozzani (cui si contesta, proprio per questo, il reato di corruzione elettorale).

Dall’altro ci sono i finanziamenti illeciti che sarebbero stati erogati da imprenditori e manager per ottenere lo snellimento o la risoluzione di pratiche. Si parla, tanto per citarne alcune, della trasformazione da libera a privata della spiaggia di Punta Dell’Olmo per agevolare l’iter di una pratica edilizia di interesse di Aldo Spinelli e Roberto Spinelli (che volevano realizzare un resort di lusso) al già citato rinnovo quarantennale (ridotto poi a trenta) della concessione del Terminal Rinfuse.