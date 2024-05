Coppa Comen a Cipro: la 15enne nuotatrice albenganese Anna Balbis unica atleta ligure convocata in nazionale

Albenga. Una soddisfazione dietro l’altra per l’allenatore Renato Marchelli che ha visto crescere nel vivaio ingauno il campione di nuoto come Andrea Filadelli e ora il successo della giovanissima Anna Balbis.

La quindicenne di Leca è stata infatti convocata in nazionale per la Coppa Comen che si svolgerà a Cipro dal 14 al 16 giugno.

Commenta così il suo allenatore Renato Marchelli: “Dopo Andrea Filadelli che è stato mio atleta fino 2 anni e mezzo fa, nato e cresciuto nella piscina di Albenga e che ora nuota a Roma con la Nazionale, ho una nuova grande soddisfazione con Anna che da Albenga mi ha seguito in Rari Nantes Imperia. La convocazione in Nazionale è il coronamento di due anni fatti molto bene da Anna”.

“L’anno scorso – prosegue – ha ottenuto medaglie sia in campionati invernali che estivi con specialità rana, quest’inverno invece un secondo e un terzo posto e in virtù dei risultati di questi ultimi due anni hanno valutato la sua convocazione nella Nazionale in questo evento della Comen ” Coppa del Mediterraneo di nuoto) a Cipro”.

“L’aspetto positivo di questa ragazza è in che in gergo sportivo non è ‘spremuta’, non è stata sottoposta ad un allenamento intensivo e nonostante questo sta ottenendo grandi risultati , essere fresca l’aiuterà sicuramente in futuro, avrà sicuramente più armi da giocarsi”, conclude l’allenatore”.