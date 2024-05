Coop Liguria, presentati i lavori dei ragazzi che hanno partecipato al progetto “Climax” sulla sostenibilità

Liguria. Sono stati presentati questa mattina, al Blue District di Genova, i lavori dei 93 ragazzi che hanno partecipato alla seconda edizione di “Climax”, il progetto proposto da Coop Liguria alle scuole secondarie di secondo grado per lavorare con i giovani sul tema del cambiamento climatico e più in generale della sostenibilità, che non è solo ambientale ma anche sociale.

Il progetto, curato dal regista Matteo Valenti, rientra tra le proposte didattiche Saperecoop che Coop Liguria offre ogni anno gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado sui temi dell’alimentazione, dell’ambiente e della cittadinanza attiva, coinvolgendo più di 16.000 bambini e ragazzi. Un impegno coerente con i molti progetti che la Cooperativa sostiene sul territorio in questi ambiti.

Quest’anno il lavoro con le classi si è focalizzato sulle azioni che ciascuno di noi può compiere, nel quotidiano, per migliorare la realtà che ci circonda. Per individuarle, i ragazzi hanno preso spunto dagli obiettivi di Agenda ONU 2030, che hanno approfondito in classe con gli educatori Coop.

L’obiettivo era realizzare un breve reel, ripreso con il cellulare, per illustrare un comportamento virtuoso in fatto di sostenibilità.

Per comprendere meglio come progettare e realizzare il proprio reel, i ragazzi hanno potuto avvalersi del supporto di Matteo Valenti, che li ha incontrati più volte in classe, illustrando loro le tecniche di scrittura creativa e la messa a punto del soggetto e della sceneggiatura. Inoltre, ha offerto suggerimenti su come realizzare e montare le immagini.

Ne sono scaturiti 19 reel, sugli argomenti più vari, tutti in linea con i Goal di Agenda 2030: alcuni ragazzi hanno affrontato il tema della differenza di genere sul lavoro, nella storia e a scuola, realizzando vere interviste; altri hanno esplorato il mondo sotto al mare, con storie che mischiano la vita dei pesci con quelle di creature fatte di plastica. Altri ancora hanno scelto di approfondire i temi della fame, dello spreco di cibo, della difesa dell’ambiente e degli eco-sistemi. Molto presente è risultato il tema del lavoro, come sfruttamento, mancanza di diritti e fonte di malattia o come elemento in pericolo a causa dell’intelligenza artificiale. Diversi hanno scelto di parlare di salute e benessere, mettendo in guardia dai rischi del fenomeno dell’iperconnessione al quale sono sottoposti i giovani. Infine c’è chi si è occupato di produzioni sostenibili, stigmatizzando gli allevamenti intensivi come causa di degrado per la salute delle persone e del pianeta.

Le scuole che hanno partecipato sono il liceo artistico Martini di Savona, il liceo artistico Klee – Barabino di Genova e di Quarto, il Liceo artistico Luzzati di Chiavari e la Scuola Fondazione Cif di Chiavari.

I reel saranno visibili dal primo giugno sui canali social del centro audiovisivo Coop Liguria. Fino al 31 agosto si potrà votare il preferito, che riceverà un premio.