Controlli dei carabinieri in Val Bormida, sorpresi alla guida ubriachi: sanzionati e patenti ritirate

Val Bormida. Nel mese di maggio, nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte, sono state segnalate alla locale Autorità Giudiziaria diverse persone indagate per condotte illecite legate al codice della strada.

Tra le violazioni accertate due riguardano soggetti trovati alla guida di veicoli in stato di ebrezza alcolica; il primo episodio, verificatosi nella notte del primo maggio, ha avuto come protagonista un ventottenne proveniente dal basso Piemonte, sorpreso dai militari della Stazione Carabinieri di Cairo Montenotte mentre conduceva il proprio autoveicolo in evidente stato di alterazione psicofisica per l’abuso di sostane alcoliche.

Sempre in orario notturno, in questo caso il 14 maggio, un equipaggio della Sezione Radiomobile di Cairo Montenotte ha denunciato in stato di libertà un altro giovane uomo, questa volta di trentasei anni, colto a sua volta a guidare in stato di ebbrezza alcolica.

Entrambi i guidatori sono stati colpiti da importanti sanzioni amministrative (dagli 800 ai 3200 euro di ammenda), nonché dalla sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

L’ultimo episodio lo scorso fine settimana, quando un 42enne della Val Bormida, fermato alla guida della propria autovettura per un controllo stradale dall’Aliquota Radiomobile di Cairo Montenotte, è sceso dell’autovettura in evidente stato di ubriachezza, inveendo contro i militari per non sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, l’uomo poi risaliva in auto cercando di allontanarsi. Fermato, ha aggredito i militari, i quali hanno ritirato la patente e sequestrato il veicolo, segnalando l’uomo alla locale Autorità Giudiziaria.

“Si sottolinea come taluni comportamenti illeciti tenuti alla guida dei veicoli possano comportare, al di là delle contravvenzioni pecuniarie ed alla conseguente perdita di punti dalla patente, anche e soprattutto un grave rischio per la propria e l’altrui incolumità. È sempre opportuno bere responsabilmente, non mettersi mai alla guida dopo aver consumato alcolici, organizzandosi piuttosto preventivamente stabilendo un “designated driver”, una persona munita di patente destinata a rimanere sobria anche nelle serate mondane, in modo da accompagnare a casa in sicurezza chi si è voluto concedere un bicchiere in più”, commentano i militari.