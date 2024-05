Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: Flc Cgil è il primo sindacato in Liguria

Liguria. E’ la Federazione dei lavoratori della conoscenza Cgil il sindacato più votato in Liguria nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

“E’ un risultato straordinario, – hanno fatto sapere, – che colloca la Liguria tra le organizzazioni sindacali regionali più votate a livello nazionale. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è un importantissimo organo collegiale di livello nazionale, con funzioni di supporto tecnico-scientifico alle funzioni di governo, ed è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale di istruzione”.

Nelle elezioni che si sono svolte lo scorso 7 maggio i voti validi tra docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario sono stati 8.677 e in 2.721 hanno scelto le liste della Flc Cgil Valore Scuola.

“Viene premiata la nostra presenza al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di tutti gli ordini di scuola e gradi di istruzione – il commento di Mario Lugaro Segretario Generale Flc Cgil Liguria. – Avere ottenuto un buon risultato in questa competizione elettorale, a meno di un anno dalle elezioni per le RSU della scuola e del pubblico impiego ci conforta anche nel nostro impegno a contrasto di forme di autonomia differenziata e rispetto alle contro riforme in atto nei settore scolastico a partire dalle modifiche nella filiera tecnico professionale”.

Di seguito i dati: Flc Cgil 31,36%, Cisl 16,54%, Uil 11,51%, Snals 15,08%, Anief 12,62%, Gilda 5,05%, altri 7,84%.