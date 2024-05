Consiglio regionale, ok a fondo per i danni causati dal lupo

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 1060, presentato da Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) che impegna la giunta a costituire, anche utilizzando le risorse dei fondi europei relative al Piano Sviluppo Rurale e ai progetti di conservazione del lupo, un apposito fondo finalizzato a indennizzare i danni causati dal lupo agli animali da reddito, compresi i danni indiretti (smaltimento carcasse o cure veterinarie).

Nel documento si rileva che l’uccisione di bestiame da parte del lupo è un fenomeno molto presente anche in Liguria, in particolare nella Provincia di Savona dove nel territorio di Sassello si sono verificati diversi episodi nel corso del tempo di aggressioni a vitelli.

“Con un ordine del giorno presentato in Consiglio regionale, ho chiesto a Regione Liguria di implementare un fondo di risarcimento per i danni causati dal lupo. Il lupo è inserito nella cosiddetta lista rossa redatta dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) come specie “vulnerabile”, per quanto riguarda la popolazione appenninica, mentre quella alpina è inserita come specie “in pericolo”.

“Le predazioni che avvengono a danno del bestiame domestico sono numerose e suscitano reazioni avverse e persecutorie nei confronti del lupo. Ogni anno, si stima che tra i 200 e i 500 lupi muoiano uccisi. L’uccisione di bestiame da parte del lupo è un fenomeno molto presente anche nella nostra Regione, in particolare nella provincia di Savona, dove nel territorio di Sassello si sono verificati diversi episodi di aggressioni a vitelli”.

“Avviati i procedimenti per la richiesta di indennizzo da parte dei privati coinvolti da uccisione di bestiame, le procedure si sono chiuse con l’erogazione di risarcimenti ritenuti assolutamente non congrui al reale danno subito. Per questo ho chiesto di costituire, anche utilizzando le risorse dei fondi europei relative al PSR ed ai progetti di conservazione del lupo, un apposito fondo finalizzato a indennizzare i danni causati dal lupo agli animali da reddito, compresi i danni indiretti (smaltimento carcasse o cure veterinarie)” conclude Bozzano.

L’assessore all’agricoltura Alessandro Piana ha espresso parere favorevole per la giunta. Tutti i gruppi di maggioranza hanno chiesto di sottoscrivere il documento.