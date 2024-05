Consiglio regionale, minoranze: “Legislatura al capolinea”. La difesa dei consiglieri indagati

Liguria. “Siamo stati i primi a chiedere convintamente le dimissioni di Toti e anche oggi non arretriamo. Il presidente sospeso è ancora agli arresti domiciliari e non può governare la Regione. A lui e a tutta la sua maggioranza chiediamo un sussulto di dignità: l’XI Legislatura deve finire qui. È innegabile: quanto emerso e continua a emergere va oltre l’imbarazzante e porta al centro la questione morale. Se vogliamo che i cittadini ritrovino la fiducia nelle istituzioni, e soprattutto tornino a votare, spetta alla politica dimostrare di meritarsi quella fiducia”.

Lo dichiara il capogruppo del M5S Fabio Tosi intervenendo oggi in aula, dove si è svolta la prima seduta del Consiglio regionale dopo gli arresti ai domiciliari del presidente Giovanni Toti.

“I cittadini – continua – meritano un governo regionale lontano da certe logiche e intrecci, soprattutto se in odore di mafia: leggendo le accuse rivolte al Capo di gabinetto di Toti, e non solo a lui, chiunque penserebbe che la criminalità organizzata sia ben lontana dall’essere sconfitta in Liguria. E penserebbe correttamente. I cittadini non meritano un esecutivo che, a fronte di lauti contributi finanziari per affrontare le elezioni di turno, ventila l’ipotesi di barattare pezzi di porto, di città o di spiaggia all’imprenditore amico. I cittadini meritano una classe politica capace di rispettare gli avversari… dote che a questa maggioranza fa difetto da sempre ma in particolare dal 2020, al punto di essere una delle peggiori legislature della nostra storia regionale. I cittadini meritano un presidente che faccia il suo lavoro fino in fondo, onestamente, soprattutto se tiene per sé alcune deleghe delicate: penso alla Sanità. E alla gestione imbarazzante che ne fece in epoca pandemica, quando disertò quasi tutte le 38 sedute di Commissione dedicate”.

“È innegabile: gli inquirenti hanno scoperchiato un sistema di potere malato. Un sistema che denunciamo da anni in tutte le sedi, ricevendo in cambio insulti. Orgogliosamente possiamo ribadire: l’avevamo detto chiamando per nome e cognome tutte le pratiche poco trasparenti andate in porto in questi anni con il benestare di Toti e della sua Giunta. Abbiamo piena fiducia nella magistratura – noi sì –, che deve poter lavorare in totale serenità. Tuttavia, proprio per poter fare il proprio lavoro in questa fase più che delicata, appare sempre più evidente che la Liguria non può aspettare i tempi della giustizia. Toti si dimetta e si torni quanto prima alle urne”, conclude Tosi.

Per il consigliere regionale Paolo Ugolini, “quanto emerso in questi giorni è senza precedenti: l’inchiesta ha certificato la crisi morale e istituzionale del centrodestra al potere in Liguria. Lungo la strada, dal 2015, Toti si è reso responsabile di aver gettato ulteriore discredito sulla classe dirigente regionale. I rappresentanti pubblici hanno l’obbligo di agire secondo il principio della legalità: la condotta finita al centro delle indagini, ha calpestato quel principio. Con buona pace per la credibilità. Ecco perché insistiamo: le dimissioni di Toti sono vitali per riconquistare la fiducia dei cittadini e consentirebbero di avviare il rinnovamento dell’esecutivo”.

Ugolini poi ricorda: “In questi anni, il MoVimento 5 Stelle ha avuto svariati incarichi istituzionali. Ed è innegabile: nessun pentastellato è mai stato un habitué su questo o quello yatch e mai ha dovuto lasciare il cellulare fuori dalle stanze dei potenti di turno. Siamo orgogliosi di poter dire oggi “noi ve l’avevamo detto” e di poter guardare i cittadini negli occhi, certi di essere dalla parte giusta. Se Toti davvero ama la Liguria, si dimetta al più presto per evitare che la Regione sia sporcata da ulteriori schizzi di fango, fango peraltro autoprodotto dalla stessa irricevibile condotta di chi ancora la amministra”.

“Ho trovato le ragioni giuridiche dei Consigliere e delle Consigliere di maggioranza davvero poco fondate – dichiara Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale – Tutti i colleghi di maggioranza hanno ragionato sul garantismo, elemento che nessuno ha messo in discussione, nemmeno dall’opposizione”.

“Tutti i consiglieri e le consigliere di centrodestra hanno evitato invece di parlare del fallimento politico di questa Giunta ma le dichiarazioni appena fatte in Consiglio rimangono registrate e tutti si rimangeranno le parole tra qualche giorno quando saranno proprio i partiti nazionali che scaricheranno Toti” conclude.

Ma Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione Liguria, ribatte: “La maggioranza è compatta, decisa a portare avanti il lavoro e gli impegni presi. Bloccare opere che rappresentano un’occasione storica di sviluppo per la regione e l’Italia sarebbe un autogol clamoroso per qualsiasi parte politica. Consentiranno alla Liguria di superare i limiti strutturali del suo territorio”.

“E’ impensabile in un Paese libero e democratico lasciare tutto in sospeso, senza dimenticare che per la nostra Costituzione vige la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio. Mi pare che la minoranza con un discussione molto pacata non ci chieda una dimissione, ma di scappare. Noi non scapperemo per rispetto dei liguri tutti, del presidente e degli inquirenti”.

“I risultati della Giunta poi sono innegabili, parlano i dati. Dal 2021 il pil pro capite ligure è costantemente cresciuto superando la media nazionale e ponendo la Liguria al secondo posto per incremento. Siamo tra le prime cinque regioni d’Italia per crescita dell’occupazione oltre ai ben noti risultati record per il turismo. La crescita non lascia indietro nessuno, basti citare ad esempio le risorse stanziate per gli asili nido e gli sconti sui trasporti pubblici”.

“Costante l’attenzione all’ambiente, proprio oggi registriamo la riconferma della Liguria ai vertici della classifica sulle Bandiere Blu” conclude Piana.

E Stefano Anzalone e Domenico Cianci, i due consiglieri regionali liguri indagati per corruzione elettorale nell’ambito della maxi inchiesta della Procura di Genova, sono intervenuti per chiarire la propria posizione durante la prima seduta dell’assemblea dall’inizio della bufera giudiziaria, iniziata una settimana fa con l’applicazione delle prime misure cautelare tra cui gli arresti domiciliari per il presidente Giovanni Toti.

“In riferimento alle notizie apparse sui media vi informo che ho ricevuto un avviso di garanzia riguardante fatti della campagna elettorale del 2020 – ha dichiarato Anzalone subito dopo il primo intervento, quello di Ferruccio Sansa -. Contrariamente ai processi in atto perpetrati da alcuni organi di informazione che, come già visto del recente passato, emettono sentenze di condanna prima ancora che indagini e processi facciano il loro corso ponendo una gogna mediatica, mi affido con piena fiducia al lavoro della magistratura e do la mia completa disponibilità a incontrare gli organi competenti”.

Secondo le accuse della magistratura, basate su decine di intercettazioni, Anzalone sarebbe stato il destinatario di centinaia di voti “comprati” dalla comunità riesina di Genova con posti di lavoro e altri favori, con il presunto coinvolgimento di personaggi vicini al clan Cammarata di Cosa Nostra, circostanza per cui a Matteo Cozzani, ex coordinatore della campagna elettorale della Lista Toti e capo di gabinetto dimissionario, è contestata l’aggravante mafiosa. Oggi Anzalone, pur sedendosi ancora in maggioranza, fa parte del gruppo misto dopo aver lasciato gli arancioni.

Domenico Cianci, invece, è ancora un esponente della Lista Toti: “Ho avuto il 7 maggio una visita a casa della Guardia di finanza, persone molto gentili e corrette – ha detto in aula -. Hanno verificato che nella mia abitazione non è stato trovato nulla e nemmeno nel mio studio. Se ci sono stati errori non lo so, è certo che tanta gente millanta. Vedremo i risultati finali”.

Nelle carte delle intercettazioni ci sono diverse persone che accusano Cianci – titolare di uno studio di amministrazione che lavora in centinaia di condomini a Rapallo e dintorni – di non aver mantenuto le promesse in cambio delle preferenze accordate sulle schede elettorali, a volte fotografate illegalmente all’interno dei seggi. Secondo i pm avrebbe agito con la consapevolezza di favorire le attività della criminalità organizzata. Dalle conversazioni che lo riguardano, inoltre, è partita un’inchiesta parallela per frode da 1,2 milioni sulla fornitura di mascherine.

Durante il dibattito Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha chiesto le dimissioni del presidente della giunta Giovanni Toti, esprimendo forti critiche alla sua gestione dell’amministrazione regionale, e ha auspicato nuove elezioni il più presto possibile per voltare pagina. Secondo il consigliere quanto rilevato finora dai media rispetto all’inchiesta dimostrerebbe un rapporto “malato” fra imprese e politica.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha sostenuto che la Liguria sta attraversando una delle pagine più buie, dal punto di vista politico, e che le dimissioni di Toti sono necessarie perché sarebbe insostenibile per la giunta lavorare con piena operatività. Il consigliere ha aggiunto che, secondo quanto emerge dall’inchiesta, la politica era in mano a interessi di natura privata e sarebbe stata, dunque, espropriata del proprio ruolo.

Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha detto che le inchieste stanno descrivendo un modello di governo che avrebbe anteposto interessi personali all’interesse pubblico: un’impostazione che l’opposizione in aula ha denunciato più volte, come nel caso del piano sanitario. Secondo il consigliere la politica avrebbe mostrato di piegarsi al potere economico e a guardare all’interesse di pochi e ha citato il caso del rigassificatore a Vado.

Sergio Rossetti (Gruppo misto-Azione) ha ricordato la lettera della minoranza in cui si chiedono le dimissioni del presidente Toti in quanto, al di là degli esiti dell’inchiesta, ci sarebbe stato uno spostamento dei centri di potere dalle sedi istituzionali in altri luoghi e ha citato il progetto della Diga foranea di Genova. Secondo Rossetti, inoltre, il Consiglio non è stato coinvolto su altri progetti, gioco d’azzardo e forni crematori, legati al consenso.

Stefano Balleari (FdI) ha annunciato che il suo partito terrà una linea attendista e che saranno i magistrati, eventualmente, a dichiarare la colpevolezza di Toti e che, fino a quel momento, ogni tentativo di strumentalizzare la vicenda a fini elettorali dovrà essere considerato pura “propaganda”. Balleari ha puntualizzato che se i fatti contestati sono irregolari, occorre rivedere la legge e le norme sul finanziamento dell’attività politica.

Stefano Mai (Lega Liguria – Salvini) ha garantito pieno appoggio al vicepresidente Piana nel suo nuovo ruolo e ha rivendicato i meriti dell’attuale maggioranza che, secondo il consigliere, nel 2015 trovò una situazione stagnante, ma fece ripartire lavoro ed economia in Liguria. Secondo Mai chiudere ora la legislatura comporterebbe un danno enorme per lo sviluppo della regione e ha invitato a non dare giudizi affrettati sull’inchiesta in corso.

Claudio Muzio (FI) ha rappresentato il pieno appoggio del gruppo al vicepresidente Alessandro Piana per il nuovo incarico e ha espresso vicinanza al presidente Toti, in quanto sta vivendo un momento difficile e ha sottolineato che Toti è il legittimo presidente della Liguria, eletto al termine di un percorso democratico. Il consigliere, inoltre, ha espresso perplessità rispetto a certe forme di garantismo, che sarebbero a senso unico.

Angelo Vaccarezza (FI) ha ricordato che altri presidenti di regione indagati non si sono dimessi subito, arrivando in alcuni casi anche alla fine del mandato, e che sono i sindaci del territorio, in questi giorni, a chiedere di non porre fine alla legislatura per garantire la continuità dei progetti in corso. Vaccarezza ha assicurato di essere in grado di assumersi la responsabilità di sostenere l’azione di governo della Regione nei prossimi due anni.