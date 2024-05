Consiglio regionale, minoranze compatte: “Dimissioni di Toti e nuove elezioni”

Liguria. Le opposizioni in Consiglio regionale – Partito Democratico, Lista Sansa, Movimento Cinque Stelle, Linea Condivisa e Azione – hanno inviato una lettera, a firma dei capigruppo, al Presidente del consiglio in cui chiedono nuove elezioni e le dimissioni del presidente della Giunta regionale a seguito dell’inchiesta giudiziaria sulla corruzione.

Domani, nel corso della seduta consiliare, sarà formalizzata la richiesta che potrebbe portare ad elezioni regionali anticipate.

“Surreale pensare, in un momento come questo, di discutere in Consiglio regionale le interrogazioni, perché l’unica discussione che si può affrontare è se esistono o meno le condizioni per proseguire la legislatura. Chiediamo che il vice presidente Piana svolga delle comunicazioni su quanto accaduto e che su questo argomento si possa svolgere un dibattito che deve avvenire in forma ampia, condivisa e rappresentativa, vista la particolare gravità del momento”.

“L‘unica strada per noi sono le dimissioni del presidente Toti e nuove elezioni” chiedono le minoranze compatte nella lettera, una presa di posizione maturata anche nelle dichiarazioni e prese di posizioni successive all’arresto del governatore ligure.

“Quello che è accaduto e sta accadendo in queste ore – continuano i Gruppi di opposizione – restituisce un’immagine degradante e inquietante dell’istituzione pubblica, dove trasparenza e legalità della pubblica amministrazione sembrano piegate a interessi di parte”.

“Il centrodestra ha minato nelle sue fondamenta la credibilità e l’operatività dell’amministrazione regionale. Bisogna restituire dignità alle istituzioni ferite e l’unico modo sono le dimissioni del presidente Toti e nuove elezioni per evitare lo stallo della Regione” concludono le minoranze in Regione in vista della discussione di domani.

Lettera dimissioni Toti