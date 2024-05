Consiglio regionale, Gianni Pastorino (Linea Condivisa): “Maggioranza irresponsabile, si va avanti per mantenere le poltrone”

Regione. “Oggi in un Consiglio regionale molto acceso, è stata presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, ora agli arresti domiciliari, Giovanni Toti, firmata da Linea Condivisa, Movimento 5 Stelle, PD e Lista Sansa”. Lo dichiara il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino.

“Inaccettabile è il comportamento della maggioranza che non si rende conto della gravità della situazione con gli arresti domiciliari di Toti – spiega Pastorino – “ho chiesto le dimissioni immediate del Consiglio, visto che il Presidente agli arresti non le vuole presentare, questa mattina ancora prima di discutere la settimana prossima della mozione di sfiducia nei suoi confronti”.

“Infatti Pastorino ha chiesto, durante i suoi interventi, un gesto di dignità e rispetto per i liguri, invitando tutti i Consiglieri a dimettersi, in virtù del fatto che Toti non è solo il Presidente della Regione Liguria, ma anche Assessore al bilancio e per quasi tre anni è stato anche Assessore alla Sanità che, nella nostra regione, rappresenta la nota più dolente di questa tornata di governo”.

“Una gestione che per nove anni è stata Toticentrica, con i risultati che vediamo tutti, non può proseguire solo ed esclusivamente per mantenere le poltrone a Consiglieri e Assessori che molto probabilmente, dalle prossime elezioni, dovranno cercarsi un lavoro – conclude il Vicepresidente della Commissione Sanità – la Liguria e i suoi cittadini meritano più rispetto e considerazione”.