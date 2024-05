Concessioni balneari, Sib: “Tavolo tecnico sulla mappatura delle spiagge”

Liguria. “Il 12 giugno è stato convocato il Tavolo Tecnico Consultivo sulla mappatura delle spiagge, si tratta di un ulteriore segnale del Governo di volere intervenire dopo le elezioni europee”. Lo ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio.

“In questo modo sono state anteposte le esigenze elettorali a quelle della categoria e del Paese – ha continuato Capacchione – di avere, cioè, un inderogabile e improcrastinabile provvedimento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana e dia certezza a tutte le Istituzioni”.

La convocazione riguarda, però, soltanto le amministrazioni pubbliche e, quindi, non le organizzazioni di categoria, impegnate nella battaglia a sostegno degli operatori in particolare dopo l’ultima sentenza del Consiglio di Stato sull’applicazione della direttiva Bolkestein, che ha rimesso in discussione all’attuale gestione delle spiagge con la stagione estiva ormai alle porte.

“La riunione precedente, del 10 aprile scorso, fu convocata solo alcune ore prima a conferma che era, non solo puramente strumentale, ma contro la nostra manifestazione del giorno successivo – ha precisato il presidente del sindacato -. Sono gravi ed evidenti a tutti, pertanto, le responsabilità politiche per le possibili conseguenze sulla funzionalità del settore a stagione balneare già iniziata”.

“Come già anticipato, a breve saranno rese note le iniziative sindacali adeguate, a tutela e salvaguardia di oltre 30.000 imprese e 100.000 addetti diretti” ha concluso.