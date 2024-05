Con Rocchetta Medievale inizia il viaggio cairese nel passato: sabato 1 e domenica 2 giugno festa e animazione nel borgo

Cairo Montenotte. Vent’anni di attività festeggiati con due occasioni speciali. L’associazione cairese Ordine del Gheppio presieduta da Michele Carlevarino spegne venti candeline e ha aperto le porte di uno dei simboli della città valbormidese, ossia l’edificio di piazza XX Settembre che ospitava le ex prigioni di un tempo.

Proprio in quella sede, che il Comune le ha affidato, ed ora è arredata a tema e verrà aperta per iniziative e visite guidate, è stata presentata la sedicesima edizione di Rocchetta Medievale, che animerà il borgo fino a domenica sera, 2 giugno.

“L’Outdoor, il Ferrania Film Museum e il “Medioevo” sono i tre gioielli di Cairo – commenta il sindaco Paolo Lambertini – Rocchetta e Ferrania rappresentano i due borghi per eccellenza che devono continuare ad essere valorizzati, anche grazie al percorso intrapreso con Eraldo Ammannati, decano direttore artistico di Cairo Medievale che ci ha permesso di essere inseriti, come unico comune della Liguria, nel circuito promozionale di MedievalItaly”.

Quella di Rocchetta è la prima rassegna dell’ormai tradizionale trittico cairese a tema medievale: dal 21 al 23 giugno toccherà a Ferrania e dal 5 al 10 agosto sarà protagonista il centro di Cairo.

“Benvenuti a Corte”

A.D. MCCII. Rispondendo alla chiamata di Papa Innocenzo III, lungo la via Emilia Scauri, nobili cavalieri reclutarono ogni uomo capace di impugnare armi, per dare corpo alla IV Crociata.

La sedicesima edizione di Rocchetta Medievale sarà la prima tappa di un viaggio nel medioevo, con l’unione delle due famiglie nobiliari, Ottone I Del Carretto e Alda Degli Embriaci. Mercanti, musici, giullari, falconieri, armati e tamburi animeranno il borgo mentre le taverne rifocilleranno i viandanti affamati in cerca di delizie.

Sabato 1 giugno alle ore 18 apertura del borgo, a seguire corteo storico per le vie del paese, spettacolo di danza con Asd La Danza È e alle 19 apertura delle taverne.

Dalle ore 21 spettacoli di intrattenimento con: Asd Atmosfera Danza, Ordine del Gheppio e i tamburini Tumultum Tympana, i rapaci de Il mondo Nelle Ali, Nespolo Lo Giullare, esibizione dei tamburi e sbandieratori del Sestiere Auriveu di Ventimiglia, spettacolo musicale dei musicisti Le Tre Cipolle, spettacoli col fuoco con gli Iannà Tampè.

Domenica 2 giugno: alle ore 10.30 apertura del borgo, corteo storico per le vie del paese, alle ore 11.15 Santa Messa con benedizione dei contradaioli che disputeranno il Palio, alle ore 12.30 apertura delle taverne e ancora: ore 14.30 battesimo della sella presso la Scuderia Ponte Romano, ore 16 duelli in arme e didattica di scherma medievale a cura dell’Ordine del Gheppio, ore 17.45 corteo storico per le vie del paese, ore 18 torneo di tamburi medievali con i gruppi ospiti e tamburini di casa Tumultum Tympana dell’Ordine del Gheppio, ore 18.45 Palio delle Contrade, ore 19 apertura delle taverne, ore 20.15 premiazione della contrada vincitrice del Palio delle Contrade. Dalle ore 20.30 spettacoli di intrattenimento con: Asd La Danza È, Asd Atmosfera danza, Ordine del Gheppio e i tamburini Tumultum Tympana, i rapaci de Il mondo Nelle Ali, Nespolo Lo Giullare, spettacolo musicale dei musici Le Tre Cipolle, spettacoli col fuoco con gli Iannà Tampè

Le taverne rimarranno aperte fino a tarda ora per i più affamati.