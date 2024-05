Commissione antimafia, Ugolini (M5S): “Destra si rifiuta di affrontare temi vitali come legalità e trasparenza”

Regione. “Siamo al limite del grottesco: nella Settimana della legalità e proprio nella giornata in cui si ricorda Giovanni Falcone e la ferita inferta all’Italia con la strage di Capaci, il centrodestra che fa? Vota contro l’audizione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di Libera su infiltrazioni mafiose e corruzione. Ma d’altronde, questa è la prova plastica delle innegabili difficoltà con cui sta facendo pubblicamente i conti la destra ligure, letteralmente implosa dopo che la Magistratura ha scoperchiato i maneggi del presidente e del suo “cerchio magico”… che oggi tanto magico non è. Capiamo l’imbarazzo, ma non possiamo fare sconti, soprattutto alla compagine totiana: ai cittadini, dunque, come consiglieri d’opposizione, dobbiamo delle spiegazioni”.

“Come M5S, insieme ai colleghi del Pd e al presidente della Commissione Antimafia Roberto Centi, abbiamo chiesto di audire l’Anac e Libera: i temi portati sul tavolo sono quanto mai attuali. Il centrodestra invece, compattamente, ha respinto la richiesta. Perché? Ma di che cosa ha paura? Dobbiamo forse pensare che non voglia affrontare l’emergenza dei fenomeni corruttivi e mafiosi nella nostra regione tutt’altro che impermeabile alle infiltrazioni? Fortunatamente, abbiamo incassato voti a sufficienza per procedere con le audizioni. Ne siamo lieti perché mai come oggi è vitale gettare luce sulla lotta per la legalità e il contrasto al malaffare che serpeggia – ahinoi – anche nelle istituzioni”.

Così, il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini a margine della IV Commissione che si è tenuta oggi.