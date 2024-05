Coda di 6 km sulla A10 tra Spotorno e Varazze

Ponente. Dal tardo pomeriggio si è intensificato il consueto traffico domenicale su tutte le tratte autostradali della Liguria e del savonese: code e rallentamenti hanno interessato in particolare il tratto di A10 tra Spotorno e Savona, con qualche ripercussione anche sulla stessa via Aurelia.

Al momento la situazione viaria vede 6 km di coda.

Disagi in aumento anche nelle tratte tra Savona e Genova, in particolare nella direttrice fino al bivio con la A26: coda tra il bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per veicolo in avaria e code sono segnalate tra Varazze e Celle Ligure e tra Albisola e Celle, per i lavori presenti sulle tratte interessate.

Coda di 1 km anche tra il bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone, sempre per cantieri.

La circolazione dovrebbe lentamente rientrare alla normalità solo in tarda serata, smaltito il flusso veicolare.

Intanto, da Autostrade per l’Italia le previsioni sull’inizio della settimana sul fronte della viabilità autostradale: bollino rosso dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 19.00 sulla A26, in direzione Gravellona Toce, ma tempi di percorrenza superiori alla media sono previsti anche in direzione Genova Votri.

Circolazione nel complesso regolare, invece, sulla tratta di A10 Savona-Genova, in entrambe le direzioni.