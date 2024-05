Club Nautico, Un’Altra Celle: “Lasciare senza sede un’associazione sportiva evidenzia mancanza di programmazione dell’amministrazione”

Celle Ligure. “Lasciare senza sede un’associazione sportiva è una delle azioni che più evidenza la mancanza di programmazione di un’amministrazione. Ci riferiamo alla storica sede del Club Nautico Celle, costruita negli anni 70 lungo la passeggiata a mare e per molti cellesi luogo di ricordi. La decisione di procedere con la demolizione è stata annunciata a margine dell’ultimo consiglio comunale dalla giunta del sindaco Caterina Mordeglia, parlando di una variazione di bilancio per coprire le spese dell’intervento. Una sorpresa anche per i 40 soci del Club Nautico, che si troveranno così costretti a bloccare per un tempo indeterminato le varie attività: il corso di scuola vela che ogni stagione vede partecipare 200 bambini tra cellesi e turisti, il progetto Vela Scuola e tutti i grandi e piccoli eventi legati al mare”. Così, in una nota, la lista “Un’altra Celle”.

“La demolizione viene motivata con i danni recati dalla mareggiata di novembre. Non vogliamo entrare nel merito, la sicurezza deve avere sempre il primo posto. A stupirci è però la mancanza assoluta di capacità di programmazione di questa amministrazione. Già anni fa il sindaco Mordeglia aveva minacciato di chiudere la sede del Club, scelta poi abbandonata per la risonanza avuta sulla stampa che riportava le rimostranze alzate dalla città (con articoli firmati dal nostro candidato sindaco Silvia Simoncelli). Non se n’è più saputo nulla, fino a oggi quando sul tavolo c’è addirittura la demolizione definitiva”, spiegano.

“Ma allora ci chiediamo, possibile che in quattro anni non sia stato possibile trovare una nuova sistemazione? E’ stata vagliata le possibilità di ottenere fondi regionali di protezione civile per la messa in sicurezza della struttura? Perché a un mese dalle elezioni amministrative cui i cellesi saranno chiamati a confermare o meno l’amministrazione in carica, il sindaco porta avanti una scelta amministrativa fortemente legata al futuro della città? Come con la pratica sulle Colonie Bergamasche, con la modifica alla convenzione che ha aperto al strada al residenziale cancellando definitivamente il ricettivo, ci spieghi il sindaco Mordeglia la sua strategia inserendola in un progetto di sviluppo di Celle. A fronte di quanto detto, la lista civica “Un’altra Celle” – Silvia Simoncelli Sindaco” chiede con forza al sindaco Mordeglia di non procedere con la demolizione, per lasciare la scelta all’amministrazione che tra un mese governerà la città perché voluta dai cellesi”, concludono.