Club Nautico Celle, il sindaco Mordeglia: “Demolizione inevitabile, ma stiamo cercando una nuova sede”

Celle Ligure. “Siamo al lavoro per trovare una nuova sede al Club Neutico Celle perché ci sta a cuore questa realtà importante per la vita sociale e sportiva del paese che è legata alla nostra tradizione”. Così il sindaco Caterina Mordeglia interviene sulla questione della demolizione della struttura sotto la passeggiata a mare. “Operazione inevitabile, purtroppo, per una esclusiva ragione di sicurezza, soprattutto dopo i pesanti danni causati dalle mareggiate di novembre”.

C’è grande amarezza da parte dei soci del Club Nautico molto legati a questa realtà. “È con grande dolore e senso di impotenza che ieri sera, prima dell’inizio del Consiglio Comunale, siamo venuti a sapere che sarebbe stata comunicata una variazione di bilancio per demolire la nostra sede storica, pesantemente danneggiata dalle mareggiate di novembre. Non sono state presentate alternative alla demolizione, né si è parlato di ricostruzione o di una sede alternativa – rimarcano-. La contro perizia che abbiamo presentato in data 22 aprile, che illustrava la possibilità di mettere in sicurezza la struttura con un investimento contenuto, non è stata nemmeno presa in considerazione”.

E proprio sulla sede del Club, ritorna il sindaco Mordeglia che aggiunge: “Saranno fondamentali per individuare una zona che possa nuovamente accogliere il Club Nautico di Celle, i prossimi mesi. Solo allora, alla luce di eventuali novità che potrebbero interessare le nostre spiagge, potremo trovare una degna sede all’Associazione perché possa continuare al meglio ad essere un importante punto di riferimento per cellesi e turisti”. Ma i soci del Club sottolineano “ancora una volta, dopo quattro anni, ci ritroviamo a dover combattere per poter aprire la scuola vela estiva, che rappresenta un punto di riferimento per oltre duecento famiglie di cellesi e turisti. Rimanete al nostro fianco, perché non ci arrenderemo – e poi un appello -. Chiediamo all’Amministrazione Comunale di sospendere la demolizione, e darci finalmente udienza per valutare una soluzione alternativa”.