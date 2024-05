Club Nautico Celle, i candidati a sindaco intervengono sulla sua demolizione

Celle Ligure. La vicenda della demolizione del Club Nautico continua a tenere banco in paese. Sul caso si esprimono anche i quattro candidati alla poltrona di sindaco. “Il pensiero che una istituzione così storica di punto in bianco venga cancellata è scioccante” interviene Marco Beltrame della lista SìAmo Celle “la cultura del mare è importantissima e va portata avanti e implementata, bisogna riavvicinare il paese e i giovani al mare e ai suoi sport.

Purtroppo – prosegue Beltrame – sono venuto a conoscenza della situazione solo ieri sera e non abbiamo avuto modo di intervenire, ho letto le relazioni tecniche ed al solito non capisco come sia possibile che l’amministrazione non abbia tenuto conto della relazione dei tecnici del Club Nautico, ma soprattutto è sconfortante la costante mancanza di comunicazione per poi trovarsi le cose già fatte e decise.

“Lasciare senza sede un’associazione sportiva è una delle azioni che più evidenza la mancanza di programmazione di un’amministrazione” ecco il pensiero di Silvia Simoncelli della lista “Un’altra Celle”.

“A stupirci è la mancanza assoluta di capacità di programmazione di questa amministrazione. E’ stata vagliata le possibilità di ottenere fondi regionali di protezione civile per la messa in sicurezza della struttura? Chiediamo con forza al sindaco Mordeglia di non procedere con la demolizione, per lasciare la scelta all’amministrazione che tra un mese governerà la città perché voluta dai cellesi”.

Anche Germano Gadina , in corsa per la poltrona di primo cittadino con la sua li sta Idea Comune per Celle torna sull’argomento. “Mi spiace molto per questa situazione che si è venuta a creare – sottolinea -. Come è mio modo di pensare e di agire, non sono qui a fare polemiche basate sul nulla tipo ‘il Comune doveva o non doveva…su una qualsivoglia pratica’: è troppo facile da fuori sparare sentenze e/o giudizi su casi concreti che la serietà e l’onestà di persone e amministratori devono affrontare uno ad uno.

Qui – rimarca – come in altri casi purtroppo, il problema vero sembra essere la mancanza di ascolto, di disponibilità al dialogo, pur nei differenti ruoli che si ricoprono”. Il sindaco in carica Caterina Mordeglia, lista Aria Nuova, si è espressa in merito: “capisco l’importanza del Club Nautico per il paese, ma interveniamo solo per una questione di sicurezza” ribadisce il primo cittadino che continua “è nostra premura, e siamo già al lavoro, trovare una nuova sede che continui a garantire un’identità a una delle associazioni sportive del paese. I prossimi mesi saranno decisivi”.