Città di Varazze, Poste Italiane celebra i 160 anni del titolo con un apposito annullo filatelico

Varazze. Poste Italiane partecipa alla celebrazione del “160° Anniversario Concessione Titolo Città di Varazze” con un apposito annullo filatelico.

Il timbro è stato realizzato nel formato classico tondo, con riprodotto l’antica sede del municipio.

Per l’occasione è stata pubblicata una cartolina in edizione limitata raffigurante una veduta dall’alto di Varazze e sul retro l’antico documento con cui il Re Vittorio Emanuele II decretò il titolo di Città di Varazze.

Sabato 1 giugno alle 10.30 è prevista una cerimonia di timbratura presso la sala consiliare. Per il Comune di Varazze parteciperanno il sindaco Luigi Pierfederici, l’assessore alla valorizzazione del patrimonio storico Maria Angela Calcagno e il professor Tiziano Franzi. Per Poste Italiane saranno presenti la responsabile filatelia della macro area nord ovest, Annamaria Gallo, la responsabile filatelia per la filiale di Savona Roberta Carati e la responsabile di gestione operativa filiale di Savona Arabella Tavano.

Presso lo spazio filatelico si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti), nonché una selezione di prodotti filatelici dedicati alla musica.

Il timbro figurato relativo all’annullo sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Savona Centro in via Au Fossu, negli orari di apertura dell’ufficio al pubblico, a partire da lunedì 3 giugno e per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.