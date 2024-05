Cisano, ultimato l’intervento per la mitigazione del rischio idraulico a Martinetto

Cisano sul Neva. Mercoledì 15 maggio alle 11 il sindaco di Cisano sul Neva Massimo Niero incontrerà l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone ed il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Oliveri nella frazione di Martinetto, dove si è concluso il complesso intervento per la mitigazione del rischio idraulico del Neva che ha portato all’ampliamento della sezione idraulica del torrente.

Un’opera strategica, fortemente voluta dall’amministrazione Niero e finanziata con 920 mila euro da fondi ministeriali, 120 mila euro di fondi provinciali e 80 mila euro della protezione civile oltre ai 30 mila euro regionali, destinati alla progettazione, a cura di “RS Studio associato di Ingegneria” di Raina Marco e Sacco Paolo.

L’intervento a Martinetto è la prosecuzione del primo lotto di lavori, eseguiti dalla ditta “F.lli Garofalo” di Albenga che, prima della scorsa estate, aveva visto già concludersi la ricostruzione degli argini, in località Camporaffé, a protezione della zona artigianale, da sempre esposta al rischio di esondazione.

“Un’opera strategica, realizzata grazie all’attento ed al costante monitoraggio, effettuato, quotidianamente, sul territorio dall’amministrazione – sottolinea il sindaco Massimo Niero – e che ha permesso di ottenere importanti finanziamenti, sperati ma non scontati per un Comune di poco più di 2 mila abitanti, come il nostro, ma necessari per realizzare un’opera pubblica prioritaria e non più rinviabile per garantire quel livello di sicurezza che tutti i cittadini attendono”.

Ed aggiunge: “Con quest’opera che ha portato all’ampliamento della sezione idraulica che, da sempre, caratterizza quel tratto di torrente e che costituiva un reale impedimento al deflusso dell’acqua e dei tronchi e che, in caso di condizioni meteo eccezionali, come quelle del 2016 e del 2019, avrebbe potuto provocare una nuova esondazione abbiamo scongiurato definitivamente tale rischio”.