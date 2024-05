Cisano Sul Neva. Pubblico delle grandi occasioni ieri sera (22 maggio), a Cisano Sul Neva, per la presentazione della lista “Civica24” a sostegno di Massimo Niero, sindaco uscente che si ricandida a caccia del terzo mandato.

L’evento si è svolto in una sala Gollo gremita, al punto che qualcuno è stato costretto a seguirlo seduto sulle scale esterne della struttura.

“Le sensazioni sono molto positive. Sala Gollo così gremita la vivo come un abbraccio del paese a noi, e ne siamo fieri ed orgogliosi, – ha esordito Niero. – Probabilmente questa è la lista più forte che ho avuto in queste tre esperienze: abbiamo anche inserito alcuni membri della minoranza proprio per rappresentare in toto il paese. Sono arrivate famiglie importanti, che hanno deciso di investire su di noi, e penso che da questa sera possa partire un’ulteriore, nuova stagione per Cisano, che ci veda nuovamente protagonisti”.

“Questo paese merita che si continui con un buon governo, al di là dei colori politici, con la volontà di lavorare solo ed esclusivamente per il bene di Cisano. Credo che questa sia la formula migliore: è quella che ci ha consentito l’ultima volta di vincere con quasi il 70% e speriamo che in questo giro il dato sia ancora più marcato. Io ci credo perché sento questa voglia di buon governo e di portare Cisano sempre più in alto: questo splendido paese se lo merita veramente”.

guarda tutte le foto 10



Cisano 2024, Massimo Niero presenta la lista “Civica24”

Su ciò che è stato fatto: “Penso, ad esempio, all’acquisizione da parte del Comune della caserma dei Carabinieri, al miglioramento dei servizi alle persone e della scuola: abbiamo costruito una palestra antisismica da oltre 1 milione di euro 5 anni fa, creando un polo scolastico di eccellenza, e ora cambieremo anche tutti i serramenti. Siamo stati tra i primi comuni a dotarci di una colonnina, in spazio pubblico, per la ricarica delle auto elettriche”.

“E siamo anche tra i primi comuni della provincia di Savona per la raccolta differenziata: una politica green, che abbiamo sposato a pieno. Abbiamo sistemato il ponte Martinetto, senza modificarne le caratteristiche peculiari, con risorse nostre. Con il federalismo abbiamo acquisito l’ex polveriera, su cui abbiamo in mente un progetto legato all’outdoor, in un entroterra sempre più attrattivo, dove potrebbero trovare spazio anche ad un ostello e ad un’area camper. Abbiamo rifatto tutto la pavimentazione del centro storico, rendendolo più bello e attrattivo. Cercato di dare efficenza, ma anche bellezza”.

“E i risultati ottenuti confermano il buon governo di questo paese, – ha aggiunto ancora Niero. – Cisano, in controtendenza rispetto ad altre realtà savonesi, ha visto la sua popolazione aumentare di circa 300 unità in questi anni. Segno che le persone apprezzano il paese, dove si vive bene, e credono nelle sue potenzialità”.

Ma non è mancata una frecciata al rivale Francesco Grana e alla sua squadra “Insieme per Cisano sul Neva”: “Noi abbiamo lavorato per essere più rappresentativi per tutta la collettività e non è nato niente a Cisano di alternativo a noi, – ha affermato Niero. – Quello che avremo conto, infatti, è un progetto creato da ‘foresti’, permettetemi il termine: persone che oggettivamente non conosco questo paese. Il candidato sindaco non è di questo territorio, non ha mai avuto esperienze amministrative e su 10 persone in lista solo 2 sono residenti qui: io lo vedo quasi come un affronto alla collettività”.

Di seguito, i componenti (10) della lista “Civica24” di Massimo Niero: Rossana Ardissone, impiegata; Laura Falone, imprenditrice; Giancarlo Marzo, pensionato; Celeste Montina, responsabile amministrativa; Agostino Morchio, impiegato di azienda privata; Sergio Pizzo, imprenditore; Linda Priano, ristoratrice; Sergio Ravera, pensionato e assessore uscente; Guido Rossi, agricoltore e vicesindaco uscente; Marco Trucco, chinesiologo.