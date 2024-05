Ciak si gira: al via la settima edizione del Premio Quiliano Cinema

Quiliano. Sabato 1 giugno prenderà il via la settima edizione del Premio Quiliano Cinema, evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Quiliano grazie alla collaborazione del gruppo cineforum “Quei bravi ragazzi”. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria e della Fondazione Genova Liguria Film Commission ed è stata realizzata grazie alla sponsorizzazione di Ecosavona che si ringrazia.

Anche quest’anno si conferma la preziosa collaborazione del Nuovofilmstudio di Savona, nel quale si svolgerà la giornata del sabato. L’evento si concluderà domenica 2 giugno al Teatro Nuovo di Valleggia a partire dalle ore 15.50.

Il pomeriggio del sabato, giornata di apertura, vedrà protagonista Luc Merenda, ospite d’onore, attore stra cult amato dal pubblico italiano e grande amico del Premio Quiliano Cinema che racconterà dell’Italia degli anni ’70 e delle attrici che hanno segnato un’epoca di profondo cambiamento. Sarà proiettato infatti in prima assoluta del nord Italia il film documentario “Pretendo l’inferno. Portrait d’un acteur” di E. Ercolani, un viaggio negli settanta dove Luc Merenda ci racconta la vita quotidiana di quegli anni, narrando se stesso, le sue scelte, la sua vita. A seguire intervista con il protagonista.

La serata proseguirà con il maestro del brivido Dario Argento che in collegamento video in diretta dialogherà con il pubblico. A seguire la proiezione del film documentario “Profondo Argento” di G. Rolandi e S. Della Casa che ripercorre gli aspetti meno conosciuti, ma decisamente importanti nella vita e nella carriera del cineasta. Al termine incontro con Maurizio Tedesco, produttore di molti dei capolavori italiani degli ultimi trent’anni e Paola Poli, entrambi produttori del film documentario.

Questa edizione vede come protagoniste le donne e il loro ruolo nella cinematografia: “Le donne cambiano il cinema” è infatti il tema di quest’anno che sarà sviluppato soprattutto nella giornata di domenica, con importanti ospiti femminili del mondo del cinema come Milena Mancini e Greta Gasbarri, protagoniste del film “Mia” di Ivano De Matteo che sarà proiettato in conclusione della giornata. Il film che ha ottenuto tre candidature ai Nastri d’Argento, narra la storia di un padre (Edoardo Leo) che si trova a dover fronteggiare l’amore malato di un adolescente violento per sua figlia (Greta Gasbarri).

Domenica mattina Cristina Bolla, presidente della Genova Liguria Film Commission, incontra Nicoletta Polledro, la sceneggiatrice del film “Io sono Vera” di B. Catena, proiettato in apertura di giornata. Il thriller è un’indagine nell’animo umano che racconta con profondità i legami di sangue e le dinamiche dei rapporti.

Il pomeriggio proseguirà sempre tutto al femminile con le attrici Angelica Giusto, Greta Gasbarri, Milena Mancini e la produttrice cinematografica Paola Poli, organizzatrice di importanti festival cinematografici italiani. Il regista genovese Christian Olcese ci porterà in anteprima nazionale il trailer del suo ultimo lavoro “La ragazza delle gardenie”.

Come da tradizione, a condurre la kermesse e a intervistare gli ospiti Steve Della Casa e Alessandro Boschi, giornalisti esperti di cinema, nonché conduttori radiofonici del programma “Hollywood Party”.

Presso il Teatro Nuovo Valleggia si potrà ammirare l’esposizione delle locandine storiche di film originali provenienti dal Cinema Arena Vittoria di Borghetto Santo Spirito. Gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero. Dato il numero limitato di posti presso il Nuovofilmstudio, si consiglia la prenotazione per gli eventi di sabato pomeriggio.

Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura 019/2000511 – servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it, Cineforum tel. 333 1224085, Nuovofilmstudio 019 813357.