Celle, il consiglio direttivo del Club Nautico: “Sospendere la demolizione, bisogna trovare una soluzione per operare in sicurezza”

Celle Ligure. “Riscontriamo la replica della sindaca di Celle Ligure Caterina Mordeglia. Da diversi mesi siamo in attesa di un incontro in merito alla situazione della nostra sede, che ci era stato promesso nel mese di novembre, ma purtroppo non ha mai avuto luogo, nonostante numerosi solleciti. Manca pochissimo all’inizio della stagione, e la convenzione in vigore con il Comune di Celle Ligure ci impone il montaggio della sede a maggio e l’apertura delle attività entro la fine del mese di giugno. Alla luce di questo, riteniamo oltremodo improbabile che si riesca a giungere ad una soluzione prima di allora”. Così, in una nota, il consiglio direttivo del Club Nautico Celle.

“Sarebbe davvero un peccato se gli oltre 100 allievi che ogni anno frequentano le lezioni di vela si vedessero costretti a recarsi altrove o attendere la prossima stagione – sottolineano -. I mesi trascorsi invano nel tentativo di stabilire un contatto con il Comune sarebbero stati preziosi per concordare un piano di intervento congiunto che ci consentisse di ripartire, anche quest’anno, in sicurezza con le attività formative, sportive e di avvicinamento al mare. In questo periodo, ci siamo mossi in maniera indipendente, e a nostre spese, per presentare una contro perizia redatta dallo studio tecnico di ingegneria Bergerio-Cappellin, che per quanto proponesse alternative alla demolizione non è stata neanche presa in considerazione”.

“Rinnoviamo la nostra richiesta di sospendere la demolizione e darci finalmente udienza, al fine di lavorare insieme per una soluzione che ci permetta di operare in sicurezza in tempi brevi”, concludono.