Carenza di organico nei tribunali liguri, Regione pronta a intervenire sul Ministero

Liguria. E’ stato approvato all’unanimità in Consiglio regionale l’ordine del giorno 1168, presentato da Mabel Riolfo (Gruppo Misto-Liberale), che impegna la Giunta a intervenire presso il Ministero della Giustizia al fine di garantire dotazioni di organico, amministrativo e non, necessarie per un adeguato ed efficiente esercizio dell’attività giudiziaria in Liguria.

Nel documento si rileva che gli uffici giudiziari liguri soffrono da anni di preoccupanti carenze di personale, in particolare cancellieri, funzionari amministrativi, assistenti informatici, funzionari contabili, assistenti di vigilanza e ausiliari e che la situazione è preoccupante nel tribunale di Imperia, che è passato dal 2019 al 2023 da una mancata copertura del 26,5% a una del 63% del personale.

L’assessore regionale Angelo Gratarola, a nome della giunta, ha espresso parere favorevole.

Tutti i gruppi di maggioranza hanno chiesto di sottoscrivere il documento.