Carcare. “Cartoline dalla giungla di Carcare”: così recita il messaggio sarcastico della minoranza consigliare “Insieme per Carcare” che segnala lo stato di abbandono di aiuole, aree verdi e, soprattutto, del cimitero, oggetto, quest’ultimo, di polemiche per il degrado in cui versa anche sulle pagine social.

“La stagione piovosa non ha certo aiutato, ma in alcune zone l’erba (quest’anno) non è mai stata tagliata, nemmeno una volta, e sta ricoprendo anche strade e marciapiedi – affermano dall’opposizione – E’ il caso ad esempio dei Gaggioni, dell’area canina, di molte aiuole, della pista ciclopedonale intorno a Noberasco, ma l’elenco sarebbe infinito. Se la giunta del sindaco Mirri è stata fortunata con lo sgombero neve durante lo scorso inverno, non essendoci state precipitazioni importanti, così non è per la primavera e la crescita a dismisura della vegetazione, che, però, va tenuta “a bada”. Inoltre, ci chiediamo se questo sia l’effetto dei cambiamenti strategici apportati all’Ufficio tecnico dal primo cittadino, oppure se i soldi necessari alla manutenzione e al decoro del paese siano andati tutti a coprire il costo degli ombrelli volanti del centro storico, che saranno scenografici, ma, purtroppo, anche molto fragili vista la sostituzione di numerosi pezzi già avvenuta nelle scorse settimane”.

“L’opposizione deve fare il suo lavoro – risponde il sindaco Rodolfo Mirri – Anch’io quando ero seduto sui banchi della minoranza ho sempre segnalato ciò che non funzionava, e pertanto accetto le critiche ma mi permetto di rispondere proprio come fece due anni fa il mio predecessore Christian De Vecchi: ‘Tutte le manutenzioni sul verde pubblico sono eseguite regolarmente e a rotazione sull’intero territorio comunale, naturalmente tenuto conto delle forze disponibili’. Quindi, posso dire che anche questa Amministrazione ha già calendarizzato gli interventi da eseguire, e nelle prossime settimane il decoro sarà ripristinato”. Un’ultima stoccata, da parte di Mirri, al capogruppo Alessandro Ferraro: “Vorrei precisargli che, nonostante sia stato per tre mandati in giunta come assessore, forse gli sono sfuggiti alcuni passaggi, ad esempio che la pista ciclabile intorno allo stabilimento di Noberasco non è ancora di proprietà comunale. Pertanto, l’erba, come la manutenzione ordinaria, sono a carico dell’azienda”.