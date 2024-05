Carcare, dall’opposizione sull’asilo Mallarini: “La giunta cerca scuse per giustificare le sue scelte politiche”

Carcare. “Sindaco e giunta sono sempre alla ricerca di un’uscita di sicurezza per giustificare le loro scelte politiche. L’opportunità di riqualificazione dell’ex Asilo Mallarini l’hanno tolta loro dal Bilancio Preventivo, dal Dup e dal piano triennale delle opere pubbliche”. Così l’ex sindaco con delega al bilancio e ora membro del gruppo di opposizione “Insieme per Carcare” Christian De Vecchi risponde al primo cittadino in merito all’acquisizione dell’immobile ora di proprietà comunale.

“Se all’inizio del mandato elettorale, probabilmente con poca coscienza istituzionale di quello che stai deliberando, tra gli strumenti finanziari del bilancio preventivo non inserisci il finanziamento già arrivato con decreto ministeriale, se lo togli dal documento unico di programmazione e lo togli ancora dal piano triennale delle opere pubbliche è evidente che un’opportunità non ti interessa – prosegue il consigliere di minoranza – Da tutti questi atti amministrativi, approvati in consiglio comunale dall’attuale amministrazione, è scomparsa la riqualificazione dell’Asilo Mallarini. Purtroppo a Carcare sindaco e giunta sono sempre alla ricerca di un’uscita di sicurezza per giustificare le loro scelte politiche. Ci fa al contempo piacere apprendere dagli organi di stampa, che hanno intenzione di invertire la rotta e anziché restituirli i finanziamenti per realizzare opere pubbliche, è ora di provare a prenderli. Per ora stanno completando le opere pianificate da chi li ha preceduti”.

E ancora: “Il passaggio di proprietà del lascito Mallarini è l’ineluttabile conseguenza di una delibera di consiglio del 2017, approvata all’unanimità dai consiglieri comunali allora presenti, lo scioglimento di una Fondazione Ecclesiale non è una pratica amministrativa che permette miracoli temporali, attribuirsene oggi i meriti deprecando i demeriti di altri, è un atteggiamento politico piuttosto infantile”.

Ribatte il sindaco Mirri: “Queste affermazioni sono false e chi le esprime se ne prenderà la responsabilità nelle sedi opportune. Invito tutti i cittadini che abbiano voglia di approfondire l’argomento a venire in Comune dove i funzionari potranno illustrare al meglio i fatti e dimostrare la verità”.