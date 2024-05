Carcare, da giugno in Comune è aperto il Punto Utente Evoluto per comunicare con Inps

Carcare. Nuovo Punto Utente Evoluto (PUE) INPS, nel contesto del piano di riassetto territoriale della direzione provinciale INPS di Savona, dal primo giugno disponibile nel Comune di Carcare.

Si tratta di uno sportello telematico, tramite il quale l’utente, assistito inizialmente da un funzionario del Comune, entra in contatto con un funzionario dell’INPS collegato in video (modalità web meeting) per accedere ai servizi erogati dall’Istituto. Durante l’incontro è anche possibile inviare o ricevere la documentazione utile che può essere integrata successivamente mediante la stessa applicazione. Gli utenti hanno a disposizione un manuale di istruzioni che illustra le varie fasi operative.

“L’attivazione del PUE vuole dare la possibilità agli utenti di Carcare – sottolinea Vincenzo Ciriaco, Direttore regionale dell’INPS – di avere un più ampio ventaglio di accesso ai servizi dell’INPS. È uno strumento organizzativo nuovo, finora attivato a livello nazionale solo in pochi altri contesti territoriali, che abbina la prossimità del servizio all’esigenza di avere risposte esaustive da parte dell’utente tramite il coinvolgimento, in video collegamento, di funzionari dell’Istituto. Mi preme ringraziare il Sindaco Mirri della disponibilità manifestata”. “In sinergia con il Comune – aggiunge Sergio Fiore, Direttore provinciale dell’INPS di Savona – puntiamo ad avvicinare all’Istituto l’utenza che incontra maggiori difficoltà a stare al passo con le nuove tecnologie, evitando alla stessa – nel contempo – di doversi recare fisicamente presso le nostre sedi per avere informazioni o accedere ai servizi”.

“Nel piano di riassetto dell’INPS, si sarebbe concretizzata la chiusura dello sportello territoriale di Carcare, sportello che serviva tutta l’utenza valbormidese commenta il sindaco Rodolfo Mirri – Il Comune di Carcare ha voluto fare uno sforzo per garantire ai cittadini carcaresi il mantenimento del servizio sul territorio, attivando così una convenzione con INPS per l’avvio di uno sportello interno al Comune per l’espletamento delle pratiche, salvaguardando così il servizio per l’utenza. Questo progetto parte da un percorso avviato nel mese di luglio 2023 che si pone come obiettivo quello di salvaguardare i servizi per la cittadinanza. Nei mesi scorsi abbiamo lavorato per rispettare tutti i criteri tecnologici e di sicurezza che INPS richiede, per svolgere la formazione degli operatori e l’accreditamento. Questo fa si che i cittadini di Carcare possano prendere un appuntamento, senza dover andare a Savona, e utilizzare la piattaforma all’interno dell’ufficio del Comune già predisposto”.

Il servizio al pubblico sarà garantito, su prenotazione, nelle giornate di martedì, dalle 9 alle 12. La prenotazione per l’accesso al Punto Utente Evoluto INPS presso il Comune di Carcare potrà essere effettuata compilando un modulo disponibile presso gli uffici comunali a cui si dovrà allegare copia del documento d’identità proseguendo quindi con un percorso in cui il comune è vicino al cittadino, consentendogli di avere accesso a servizi senza doversi per forza rivolgere a privati o a muoversi per andare a Savona.