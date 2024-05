Carabiniere aggredito ad Albenga, Podio: “Nuovo episodio di ‘percezioni’. Grati all’Arma per il prezioso lavoro”

Albenga. “Esprimo profondo rammarico per l’ennesimo episodio che ha nuovamente portato Albenga sotto i riflettori delle notizie locali e forse non solo locali. Questa mattina, in pieno centro, si è verificato l’ennesima situazione di pericolo per i cittadini albenganesi”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio.

“Un uomo, richiamato per un controllo, ha tentato di fuggire, ma è stato inseguito da due carabinieri – spiega Podio -. Durante la fuga, l’individuo ha aggredito i militari, ferendone uno. Desidero esprimere la mia gratitudine alle forze dell’ordine per il loro prezioso e fondamentale impegno nella protezione di tutti i cittadini. Auspico che il sindaco, trovando spazio tra un aperitivo e l’altro, possa riconoscere il coraggio dimostrato da questo militare, il quale, mettendo a rischio la propria vita, incarna il simbolo della lotta contro la microcriminalità”.

“Al carabiniere ferito, invio i miei più sinceri auguri di pronta guarigione. Sono convinto che Albenga e i cittadini albenganesi meritino più onestà intellettuale da parte di chi amministra. I problemi non si risolvono con la bacchetta magica, ma nemmeno raccontano ai cittadini una realtà distorta per convenienza elettorale”, conclude.