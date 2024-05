Borgio Verezzi. Dopo che i tecnici di Rfi hanno portato a termine gli interventi previsti sul torrente Bottassano a Borgio Verezzi, il cantiere di Ferrovie resterà ancora per tutta l’estate, come previsto dalle ordinanze comunali in merito al periodo richiesto per i lavori di messa in sicurezza.

Dunque chiusura alla viabilità per l’ultimo tratto di viale Europa, che collega Pietra Ligure e Borgio Verezzi, così come la zona relativa alla foce del rio Botassano, che veniva utilizzata da turisti e bagnanti per raggiungere il tratto di spiaggia libera confinante tra i due comuni del ponente savonese.

La conferma sul cronoprogramma dell’intervento è arrivata da Rfi.

Naturalmente, per la circolazione viaria sono previste soluzioni e possibili percorsi alternativi per la mobilità e ad ora non si registrano particolari disagi. Anche per il passaggio alle spiagge, oltre alla passeggiata a fianco della via Aurelia, è presente un sottopasso all’incrocio tra viale Europa e via Como.

Permane l’apposita segnaletica che indica la chiusura della strada.

Completata la sostituzione del ponte ferroviario a Borgio Verezzi

Gli addetti, infatti, hanno installato il nuovo impalcato costituito da una travata metallica che amplia la luce dell’attraversamento ferroviario dagli attuali 5,90 a 10 metri, migliorando significativamente la capacità di deflusso delle acque del torrente in stato di piena: il varo è previsto a fine settembre.

Per quanto riguarda le complessive opere complementari previste nella progettazione di restyling del ponte ferroviario e della sua infrastruttura, la conclusione dei lavori è attesa per l’autunno.