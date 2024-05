Candidati a presidente di Regione, Russo si defila: “Io rimango a Savona, impegnato in un progetto di rilancio impegnativo”

Savona. “Io sono sindaco di Savona e sono impegnato in un progetto di rilancio della città molto impegnativo, ma anche stimolante che sta assorbendo tutte le mie e nostre energie”. Così il primo cittadino di Savona Marco Russo smentisce le ipotesi di una sua candidatura a presidente di Regione.

Diversi i rumors che si inseguono negli ambienti politici liguri dopo la richiesta di dimissioni del governatore Giovanni Toti, ora ai domiciliari, dopo l’inchiesta per corruzione della procura di Genova.

Secondi alcune voci, sarebbe l’ex presidente di Regione Claudio Burlando a sponsorizzare il sindaco di Savona ma nelle discussioni interne allo schieramento di centro sinistra è lui stesso a negare questo ruolo.

Russo auspica quindi la un “modello Savona” anche nel capoluogo di regione, dove si parte da un progetto e dopo si individuano i nomi: “Da sindaco di Savona e nell’interesse del territorio savonese – prosegue Russo – ritengo che è tempo che in Liguria si attui un progetto di regione e un modello di governo diverso da quello che si è visto sinora. E urgente farlo e questo richiede un percorso politico anche se in tempi stretti. Sento l’esigenza che non si perda questa occasione per avviare un nuovo modello di concepire”.

Sembrerebbe quindi che il sindaco di Savona voglia rimanere fuori dalla partita per finire il mandato (nel 2026) nella Città della Torretta.