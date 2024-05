Campomorone, ora è ufficiale: ecco il tandem Diego Alessi-Luca Monteforte

Genova. Era da settimane che si aspettavano sviluppi decisivi su una possibilità concreta da tempo: l’allievo Diego Alessi, in voga anche da tecnico dopo le prime stagioni decisamente positive sotto svariati aspetti, che incontra nuovamente il suo maestro Luca Monteforte. Non da avversario, bensì in un’esperienza condivisa alla guida del Campomorone.

Ed ora la società genovese lo ha ufficializzato: sarà realtà il tandem tecnico Alessi-Monteforte.

“È con grande orgoglio che annunciamo la conferma di Mister Diego Alessi che avrà al suo fianco Luca Monteforte nella nuova veste di collaboratore tecnico – annuncia il club -. Ad entrambi la società augura le migliori fortune sportive”.