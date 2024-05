Calice, “No al fumo”: incontro anti tabagismo per gli alunni delle classi quarta e quinta

Calice Ligure. Si è tenuto anche quest’anno l’incontro per le classi quarta e quinta del plesso scolastico di Calice Ligure, con l’animazione mirata a mettere in guardia i giovani dalla possibile dipendenza dal fumo e dalle conseguenze per la loro salute di tale nociva abitudine.

Dice il dottor Erik Lagolio, promotore dell’iniziativa con la collaborazione degli sponsor presenti nella locandina: “Promuovere corsi di sensibilizzazione nelle scuole elementari, unendo l’impegno di insegnanti, istituzioni e famiglie, è essenziale perché aiuta i bambini a capire fin da piccoli quanto sia dannoso fumare. Questi corsi insegnano loro l’importanza di fare scelte sane, come mangiare bene e fare attività fisica. In questo modo, aiutiamo i bambini a diventare cittadini informati e consapevoli”, hanno fatto sapere dal Comune.

“Grazie all’associazione Calice città della musica ed alle aziende Gallo e Giovannacci oltre alla Farmacia di Calice Ligure ed alla LILT per avere contribuito all’iniziativa ed all’assessore Enrica Brambilla che col consigliere comunale Erik Lagolio ha organizzato la giornata di animazione”.

“Un saluto ed un ulteriore grazie alle maestre che hanno ospitato l’iniziativa ed ai partecipanti. Tutto ciò che facciamo per i più piccoli e per il loro futuro ci arricchisce enormemente”, hanno concluso dal Comune.