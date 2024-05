Calcio, sarà ancora Mario Cella a guidare la Priamar Liguria

La Priamar Liguria riparte da mister Mario Cella. Nonostante la retrocessione, il club rossoblù ha deciso di confermare l’allenatore alla guida della squadra, che l’anno prossimo giocherà in Seconda Categoria.

In effetti, Cella era subentrato a mister Travi ereditando una situazione complicata. Tuttavia, è riuscito attraverso a trasmettere solidità e compattezza al gruppo consentendo di chiudere il campionato dignitosamente anche se all’ultimo posto.

Così il direttore Graziano: “Abbiamo fatto questa scelta perché negli anni ha dimostrato di avere le capacità e il potenziale per poter fare molto bene. Anche nella Juniores aveva creato un ottimo ambiente nello spogliatoio facendo molto bene in campionato. Penso che sia un ottimo allenatore. Quest’anno ha dovuto giocare con una rosa dimezzata rispetto a quella con cui siamo partiti ad agosto. Era quasi una mission impossible. Credo in lui e che faremo un ottimo campionato. Si è meritato questa riconferma”.