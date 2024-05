Calcio, Quiliano&Valleggia: Giuseppe Vitellaro è il nuovo presidente

Cambio al vertice del Quiliano&Valleggia. Il nuovo presidente del club biancorossoviola è l’imprenditore Giuseppe Vitellaro.

Vitellaro ha legato il suo nome nelle ultime stagioni alla Letimbro, di cui è stato per sette stagioni il presidente. In gialloblù ha conquistato una promozione dalla Seconda Categoria e sei salvezze consecutive. Ora, l’approdo nel club fondato nel 2017 dalla fusione tra Quiliano e Valleggia. Si tratta del terzo presidente, dopo Ferrieri e Landucci.

A livello di prima squadra, le aquile dovranno ripartire dopo la retrocessione di quest’anno dalla Promozione alla Prima Categoria. Prossima notizia, dovrebbe essere quella dell’allenatore.

Queste le sue prime parole: “Sono ufficialmente il presidente del Quiliano. Per me è una grandissima soddisfazione. Dopo sette anni di presidenza in una grandissima società come la Letimbro, posso continuare a dare il mio contributo per portare avanti una società molto organizzata e fatta da giovani. La conosco da tanto tempo essendo nativo di Quiliano. Ritrovo tantissimi amici e delle persone che mi aiuteranno a far bene. Con me ci sarà Matteo Mazzanti, vice presidente, e il team manager Antonio Saccomandi. Il mio è un impegno di continuità, per questo sono molto contento che l’ex presidente Giorgio Landucci sarà al mio fianco come direttore generale. Come direttore operativo ci sarà Michele Salinas, Antonio Marotta rimane direttore sportivo, è una certezza per questa società. In questi cinque anni hanno fatto molto bene come società, il mio contributo mi auguro sia un valore aggiunto. Vogliamo costruire una squadra che possa tornare in una categoria più alta, dove merita di essere per la struttura, il settore giovanile e gli sforzi fatti. Vogliamo tornare su e rimanerci“.