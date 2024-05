Calcio, Promozione. Adami lascia il Bragno e si riempie la pista del valzer delle panchine

Con un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook, mister Simone Adami ha dato l’addio al Bragno dopo appena una stagione. Un’annata partita con tanti punti interrogativi visto che la squadra è stata rifondata. Ma già in estate si respirava fiducia. Tra alti e bassi, l’obiettivo della salvezza senza passare dai playout è stato centrato.

La panchina del Bragno si aggiunge a quelle libere della nostra provincia. Tra di esse non si conta quella della Carcarese, che ormai da settimane ha identificato in Michele Battistel il profilo giusto per andare a caccia di una qualificazione playoff. Scelta intrigante visto che per il classe 1992 sarebbe la prima esperienza da primo allenatore dopo l’ottimo lavoro al fianco di Diego Alessi prima alla Cairese e poi al Campomorone.

Sono due i nomi di allenatori che radiomercato indica con più insistenza sulle varie panchine: l’ex Carcarese Loris Chiarlone e l’ex Cengio Gianluca Molinaro. Il primo sarebbe stato contattato con insistenza dallo stesso Cengio e le parti si sarebbero avvicinate molto. Tuttavia, su di lui potrebbe ora fare un tentativo anche il Bragno. Al secondo sono state accostate in ordine di tempo le panchine di Veloce – che potrebbe vagliare secondo alcuni rumors l’idea di prendere una matricola di Prima Categoria – e Quiliano&Valleggia. Ma si infittisce la trama perché anche il Bragno lo avrebbe sondato.

Scendendo in Riviera, e detto che il Quiliano&Valleggia rimane in standby visto che potrebbero arrivare novità societarie, rimane l’interrogativo sulla panchina del Celle Varazze. Sarebbe stato sondato, per il dopo Monteforte, un nome che ha fatto bene nelle ultime due stagioni in Eccellenza. Ma ora le piste più calde paiono o la promozione di Emanuele Cola a primo allenatore oppure l’ex Sestrese Enrico Valmati. Su di lui, ci sarebbe stato anche un tentativo della Praese, che si è salutata con Carletti che a sua volta potrebbe finire alla Sestrese.

Le quattro principali piazze per categoria (Vado, Albenga e Cairese) e per blasone (Savona) sono invece ancora nel pieno della stagione, sportiva per rossoblù, gialloblù e biancoblù e societaria per i bianconeri. Solo appena si sapranno gli esiti dei playoff si potranno tracciare scenari futuri. Mentre in terra ingauna si attende di capire la nuova composizione societaria da cui poi scaturiranno le scelte di mercato.