Calcio, New Bragno. Ermanno Frumento vicinissimo, si lavora ad un vice di spessore

Bragno. “La volontà è assolutamente quella di proseguire perché mancano 39 partite alle 900 panchine. Vediamo“. Un forte desiderio che sembrerebbe proprio essersi trasformato in realtà: Ermanno Frumento è vicinissimo al ritorno in panchina, sulle sue tracce c’è il Bragno.

L’ex allenatore del Savona, contattato da realtà della zona nelle ultime settimane, sarebbe davvero ad un passo dall’iniziare una nuova avventura in Promozione.

Una guida tecnica che tuttavia non avrebbe solo Frumento al suo interno. Il club valbormidese sta lavorando per trovare anche un allenatore in seconda di spessore, così da comporre un duo in vista della prossima stagione sportiva. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per la fumata bianca, ma non dovrebbe mancare molto.