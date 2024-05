Calcio, Millesimo avanti con mister Macchia

Millesimo. È ufficiale: la coppia formata da mister Fabio Macchia e Ivo Castello, in occasione della prossima stagione sportiva, resterà alla guida del Millesimo. Dopo aver conquistato il salto di categoria dando vita ad una stagione già entrata di diritto nella storia del sodalizio giallorosso, i due avranno dunque l’opportunità di proseguire il proprio lavoro in Promozione.

Di seguito ecco il comunicato pubblicato dal club sui propri profili social: “L’Asd Millesimo Calcio annuncia con grande soddisfazione ed enorme piacere la conferma di mister Macchia e di tutto il suo staff tecnico anche per il campionato 2024/2025″.

“Dopo l’esaltante stagione appena conclusa – prosegue la nota – e gli incredibili risultati conseguiti sia in termini pratici con la vittoria del campionato di Prima Categoria e della Coppa Liguria, sia in termini di gioco che di gestione del gruppo, siamo felici di poterci affidare ancora a mister Fabio Macchia il quale sarà ancora coadiuvato dal suo vice Ivo Castello e dal nostro storico allenatore dei portieri Stefano Giacosa”.

“Complimenti per l’ottimo lavoro svolto e in bocca al lupo per un’altra stagione indimenticabile e ricca di belle emozioni!”, concludono dalla società.