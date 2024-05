Calcio, il Borghetto premiato dal comune: targa per bomber Andrea Di Bella

Borghetto Santo Spirito. Una foto di gruppo, medaglie per tutti e un premio per il bomber della squadra. L’amministrazione di Borghetto ha chiamato in comune il club calcistico del paese. In rappresentanza dell’autorità comunale il sindaco Giancarlo Canepa, l’assessore allo sport Celeste Lo Presti e l’assessore al turismo Carolina Bongiorni.

La squadra granata è in attesa del ripescaggio in Prima Categoria, che non è ancora certo ma al momento ci sarebbero buone possibilità che possa avvenire.

A ricevere il premio singolarmente è l’attaccante Andrea Di Bella per i suoi 29 gol.