Calcio, finisce la storia della Letimbro: il club fondato nel 1945 non si iscriverà al campionato

C’è sempre un velo di tristezza nell’annunciare la scomparsa di un sodalizio sportivo. Lo è anche quando si parla di club nati da poco, ma a maggior ragione quando il panorama dei dilettanti dice addio a una realtà storica. L’anno prossimo non ci sarà la Letimbro ai nastri di partenza dei campionati.

“Non c’erano più le condizioni per andare avanti – racconta lo storico dirigente Antonio Vitiello -, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista delle ‘risorse umane’, intese come persone disposte a darci una mano. Abbiamo provato a vedere se, anche dopo l’addio del presidente Vitellaro, ci fossero le condizioni per partecipare al campionato. Dopo un’attenta riflessione, abbiamo convenuto che ciò non fosse possibile”.

“Si chiude una storia lunga – prosegue Vitiello -, che negli ultimi anni ha coinciso con risultati davvero importanti. Dalla Terza Categoria passando per la vittoria della Seconda Categoria e per chiudere con sei salvezze consecutive in Prima Categoria. Per un club che ha sempre puntato solo sull’unione del gruppo e non sui rimborsi sono risultati incredibili. Ringraziamo il presidente della federazione Ivaldi per aver provato in tutti i modi a trovare una soluzione per farci proseguire”.

Poi una nota amara: “Il Santuario è una piccola frazione che si sta spegnendo, come testimonia la chiusura di numerose attività commerciali. Non è facile andare avanti in questo contesto, senza poter gestire un campo o poter contare su un settore giovanile. Poi, purtroppo, la concorrenza di squadre che offrono soldi, anche tanti soldi, in queste categorie fa sì che le realtà più piccole siano destinate a sparire“.

Per Vitiello non sarà un addio al calcio: “Ho già avuto qualche contatto, è un mondo che mi piace e sono disposto a dare una mano a chi avrà piacere di coinvolgermi nella propria realtà”.