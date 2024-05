Il “valzer delle panchine” sta avendo un ritmo particolarmente elevato in queste settimane dopo il termine della maggior parte dei campionati.

Durante la trasmissione Extra Time del collega Claudio Nucci, tra aneddoti e pensieri, è stata tanta infatti la carne al fuoco sul futuro di alcune figure di spicco del panorama tecnico dilettante. Tra gli ospiti anche Alberto Mariani dell’Athletic Club Albaro, sesto classificato in Eccellenza alla decima stagione nel club genovese, e Corrado Schiazza, che guiderà il San Cipriano. Per gli altri ospiti il futuro è ancora tutto da scrivere.

Luca Monteforte ha lasciato il Celle Varazze da ormai qualche settimana e le voci su un suo approdo al Campomorone, in qualità di vice di Diego Alessi, si sono fatte sempre più insistenti. Infatti il tecnico genovese non ha esitato a confermare la volontà di ricoprire un ruolo nuovo, ma per l’annuncio ufficiale attenderà il termine ufficiale della stagione: “Vengo da un passato da accentratore per caratteristiche umane. Negli ultimi anni ho scoperto che una parte della leadership è la delega. Ho avuto dei collaboratori fantastici, di cui l’epilogo è stato Lele Cola. Adesso lavoro in staff ed è stata una scoperta molto importante. Mi piacerebbe fare un’esperienza da secondo. Sarebbe un grande piacere imparare questo ruolo con un amico con cui condividere anche idee di calcio in una società in cui c’è possibilità di lavorare“.

Mentre ad Arenzano ci sarà un confronto mercoledì tra la società biancorossa e mister Alberto Corradi. “Mi auguro si possa alzare ancora il livello – spiega -. Ho detto loro di prendersi un po’ di tempo per capire se si può fare qualcosa di più. Secondo me l’Arenzano avrebbe la possibilità di fare molto bene. Ho ambizioni per provare a misurarmi con qualcosa di importante ma bisogna ancora decidere e ne parleremo in amicizia“. Su uno degli allenatori più interessanti del massimo campionato regionale si parla di anche un possibile interesse del Celle Varazze, alla ricerca del post Monteforte. Le civette hanno anche aperta la pista Enrico Valmati.

In quel di Imperia, dove si è festeggiato l’approdo in Serie D nell’anno del centenario, non si ha ancora la certezza del domani. Vista una situazione societaria attualmente in stallo, la risposta di Pietro Buttu alla domanda sul suo futuro è stata sintetica quanto sincera: “Non ho più sentito nessuno da due settimane, sto aspettando“.

Esulando dalla trasmissione, si sarebbero alzate notevolmente le chance di vedere mister Gianluca Molinaro sulla panchina del Quiliano&Valleggia.