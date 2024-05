Calcio, Ayalas e Mehmetaj lasciano il Pietra Ligure. Il tributo dei biancocelesti: “Per loro posto assicurato nella storia del club”

Pietra Ligure. Dopo l’ottima stagione nel campionato di Eccellenza appena concluso, con l’approdo ai playoff e una serie di prestazioni di livello, dal rinnovo con mister Matteo Cocco, e ancor prima con quello del direttore Luca Filadelli, il Pietra si sta organizzando per il futuro.

Le prime due notizie sono in uscita e riguardano due giocatori che hanno nel palmares biancoceleste il campionato di Promozione e il titolo regionale. Salutano Santiago Ayalas e Denis Mehmetaj, che ricevono il tributo dal sodalizio biancoceleste:

“Vittoria del girone A di Promozione, vittoria del titolo regionale di categoria e record di punti in Eccellenza con tanto di qualificazione ai playoff: due stagioni semplicemente indimenticabili quelle vissute in maglia biancoceleste da Santiago Ayalas e Denis Mehmetaj.

Le strade del Pietra Ligure e dei due calciatori, rispettivamente difensore classe 1998 e attaccante classe 2001, si divideranno ma il loro posto nella storia della società è assicurato.

49 presenze (con 3 gol) per Santiago, 61 apparizioni condite da 10 reti per Denis: a loro va un grande ringraziamento da parte di tutta la società e un caloroso in bocca al lupo per il futuro!”