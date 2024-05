Calcio, Albenga. L’attesa è finita, ecco i primi nomi della nuova società ingauna

Albenga. Dopo quasi 1 mese dalle parole di Santi Cosenza con cui pre annunciava un cambiamento tra le mura dell’Annibale Riva, oggi questa dealine potrebbe essere del tutto finita. Con l’indizio social della giornata di ieri, dove è comparso il simbolo dell’Albenga con un ‘coming soon’, i tifosi ingauni non hanno dovuto nemmeno aspettare 24 ore questa volta.

Il primo grande passo della società è stato ultimato in questi minuti e, sui media del club è comparsa una nota della società dove vengono indicati i primi nomi che andranno a comporre il futuro organigramma del club:

“Siamo felici di annunciare che siamo già al lavoro per pianificare e organizzare la stagione US ALBENGA 2024/25, anticipiamo un grazie di cuore a chi vorrà sostenerci: tifosi, istituzioni, sponsor. Comunicheremo presto data e orario della prima conferenza stampa per presentare programmi ed obiettivi. Di seguito il nuovo assetto societario: Dott. Gianfranco Moro, Presidente Onorario; Dott. Christian Candela, Vice Presidente Esecutivo; Avv. Ivano Natoli, Consigliere con delega alle Istituzioni.”

Manca quindi solamente il primo incontro ufficiale con la stampa per conoscere dal vivo questi nuovi ingressi e per presentarsi ufficialmente alla piazza ingauna.