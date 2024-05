Calcio, Albenga. Ancora silenzio al Riva per il cambio di società

Albenga. La piazza ingauna è in fermento per conoscere il futuro societario del proprio club e, attualmente, la firma sembrerebbe ancora lontana. Se nelle scorse settimane erano usciti i possibili nomi dell’operazione, ancora tutt’oggi non si conosce il nome del prossimo presidente ingauno. Nonostante quanto scritto nell’articolo di qualche settimana fa, contattando fonti interne non siamo riusciti a carpire altre informazioni utili.

Si parla ogni settimana della possibile firma ma, attualmente, tutti i sostenitori hanno appreso da diversi canali di deadline sempre spostate in avanti senza sostanziali dettagli in più.

Secondo quanto emerso, dovrebbe mancare solamente l’assemblea tra i soci per ufficializzare il passaggio di proprietà del club. Non c’è stato un vero e proprio riscontro dell’appuntamento atteso nella giornata di lunedì, quindi bisognerà aspettare ulteriormente per capire meglio l’intero quadro dell’operazione.

Gli unici aspetti noti sono gli adempimenti da rispettare per poter iscrivere la società alla prossima stagione sportiva. I mancati pagamenti ai giocatori della squadra verranno suddivisi in due tranche, una verso la fine del mese di maggio e l’ultima entro i primi 10 giorni del mese di giugno. Mancherebbero inoltre ancora alcuni pagamenti ai fornitori del club.

L’ultimo punto è che, senza colpi di scena, la figura di Francesco Virdis sarà presente anche con il cambio di società.